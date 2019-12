Aktien Wien Schluss: ATX schließt gut behauptet

indizes in diesem Artikel ATX 3.125,7

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit einem leichten Plus geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 4,13 Punkte oder 0,13 Prozent auf 3123,12 Punkte.

Der österreichische Aktienmarkt tendierte über weite Strecken des Handelstages im Einklang mit dem europäischen Trend leicht positiv. Am Nachmittag rutschte der Leitindex ATX zwar vorübergehend in die Verlustzone, konnte schließlich aber mit einem überschaubaren Aufschlag schließen. Der Handel gestaltete sich recht impulsarm. Vor der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend sowie der Zinsentscheidung im Euroraum und der Parlamentswahl in Großbritannien am morgigen Donnerstag dürften sich die Anleger zur Wochenmitte zurückgehalten haben.

Der Konjunkturdatenkalender war in Europa leer geblieben, während in den USA bekannt wurde, dass die Inflation auf ihren höchsten Stand seit November 2018 gestiegen ist. In Wien blieben Unternehmensnachrichten Mangelware. Lediglich der Kurs von Flughafen Wien erhielt Auftrieb durch eine Zahlenmeldung.

Die Aktien des Flughafenbetreibers gingen mit einem Plus von 3,11 Prozent auf 38,15 Euro aus dem Handel. Der Konzern hatte am Morgen mitgeteilt, dass die Passagierzahlen im November erneut gestiegen sind. Mit höherem Handelsvolumen verteuerten sich außerdem die Anteilsscheine von s Immo (plus 2,28 Prozent), der BAWAG (plus 2,02 Prozent) und Andritz (plus 1,20 Prozent) merklich.

Auf der schwächeren Seite fanden sich hingegen die Papiere der OMV, die sich um 1,00 Prozent auf 49,60 Euro verbilligten. Noch weiter abwärts ging es für die Kurse von Lenzing (minus 1,47 Prozent), FACC (minus 1,76 Prozent) und Rosenbauer (minus 2,12 Prozent)./rai/dkm/APA/eas