Aktien Wien Schluss: ATX sehr fest

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg 81,61 Punkte oder 4,15 Prozent auf 2046,55 Einheiten. Auch das internationale Börsenumfeld startete klar fester in die neue Handelswoche.

Marktbeobachter begründeten die gute Performance mit Hoffnungen auf eine Eindämmung des Coronavirus sowie mit den leicht sinkenden Zahlen von Neuinfektionen und Todesfällen in Teilen der Europäischen Union. Die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie sind aber weiterhin nicht abschätzbar. Dementsprechend hoch bleibe die Unsicherheit der Investoren, hieß es weiter.

Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum ist im April wegen der Corona-Krise auf ein Rekordtief gefallen. Wie das Analyseinstitut Sentix mitteilte, brach der von ihm erhobene Indikator um 25,8 Punkte auf minus 42,9 Zähler ein. Damit notiert die Umfrage unter privaten und professionellen Anlegern so tief wie nie. "Der Rezessionsschock sitzt tief", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.

Unter den heimischen Einzelwerten zogen Wienerberger satte 11,25 Prozent an. Polytec stiegen in einem starken europäischen Branchenumfeld um 10,95 Prozent. Strabag führten die Gewinnerliste im Prime Market, der die größten Werte umfasst, mit einem Anstieg um 13,30 Prozent an.

Auch Bankwerte waren europaweit gut gesucht. Unter den österreichischen Branchenvertretern konnten Erste Group ein deutliches Plus von 7,04 Prozent verbuchen. Bawag zogen um 3,88 Prozent an und Raiffeisen schlossen satte 6,96 Prozent höher./ger/ste/APA/fba