Aktien Wien Schluss: ATX sinkt nach US-Daten

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit moderaten Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,73 Prozent bei 3591,81 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,74 Prozent auf 1817,83 Punkte. Auch an anderen Börsen gab es kleine Minuszeichen. Gebremst wurden die Märkte von den anhaltenden Corona-Sorgen und durchwachsen ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten.

Die gemeldeten Einzelhandelsumsätze für Juli lagen um 1,1 Prozent unter dem Vormonat und waren damit überraschend schwach. Die ebenfalls gemeldeten Daten zu Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung hatten hingegen die Erwartungen übertroffen.

Angesichts der kursierenden Ängste vor Inflation und einem baldigen Ende der konjunkturstützenden Geldpolitik der US-Notenbank werden Wirtschaftsdaten derzeit ambivalent gesehen.

Stark gesucht waren in Wien Zumtobel-Aktien (ZUMTOBEL) und legten bei höheren Umsätzen 3,52 Prozent zu. Unter den weiteren Tagesgewinnern im Prime Market fanden sich Palfinger (plus 2,80 Prozent) und Rosenbauer (plus 1,53 Prozent).

Gut nachgefragt waren nach Quartalszahlen auch Frequentis und schlossen 2,96 Prozent im Plus. Der auf Flugkommunikation spezialisierte Wiener Konzern hat im ersten Halbjahr seinen umsatz gesteigert, den Auftragsstand ausgebaut und erstmals ein positives Betriebsergebnis erzielt.

Die größten Verlierer waren Polytec und verloren 3,74 Prozent. Sehr schwach zeigten sich auch Semperit (minus 2,99 Prozent) und FACC (minus 3,26 Prozent).

Impulse könnte die nach dem europäischen Börsenschluss noch anstehende Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell bringen. Von Powells Aussagen erhoffen Börsianer Hinweise auf den Zeitpunkt der erwarteten Rückführung der Anleihenkäufe durch die Notenbank./mik/pma/APA/stw