DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 -0,9%Nas25.361 -0,5%Bitcoin52.072 -3,0%Euro1,1373 +0,1%Öl74,83 +2,3%Gold4.032 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Rüstungsbranche sackt weitgehend ab: Rheinmetall-Aktie findet Boden - TKMS, RENK & HENSOLDT leichter Rüstungsbranche sackt weitgehend ab: Rheinmetall-Aktie findet Boden - TKMS, RENK & HENSOLDT leichter
Nach SK hynix: Kioxia-Aktie schießt nach US-Listing-Plänen zweistellig nach oben Nach SK hynix: Kioxia-Aktie schießt nach US-Listing-Plänen zweistellig nach oben
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: ATX stabilisiert sich nach schwachen Tagen

25.06.26 18:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
6.488,6 PKT 26,2 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag nach zwei schwächeren Vortagen stabilisiert. Der ATX schloss 0,37 Prozent fester mit 6.488,55 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,43 Prozent auf 3.193,12 Zähler hinauf. Damit entwickelte sich der österreichische Aktienmarkt etwas verhaltener als das europäische Umfeld. Die Meldungslage zu österreichischen Unternehmen blieb dünn und auch von Konjunkturseite gab es keine stärkeren Impulse.

Gebremst wurde der ATX von weiteren Gewinnmitnahmen bei den AT&S-Aktien (ATS (AT&S)). Diese profitierten mit einem Kurssprung zum Handelsstart nur kurz von der Feierlaune im Halbleitersektor, die der US-Konzern Micron (Micron Technology) mit glänzenden Zahlen und Ausblick angefacht hatte. Micron habe die Anleger daran erinnert, "dass der Speicherzyklus und der allgemeine KI-Trend auf Dauer Bestand haben werden", schrieb Hugh Lam, Anlagestratege bei Betashares.

Anders als viele andere europäische Werte drehten AT&S aber bald wieder ab und schlossen 8,7 Prozent tiefer bei 200 Euro. Zuvor hatte sich der Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf jedoch zwischenzeitlich mehr als versiebenfacht, aktuell steht für diesen Zeitraum ein Kursgewinn von 521 Prozent zu Buche.

Gewinne verzeichneten dagegen die Aktien der Banken, Versorger, Baukonzerne und Versicherer, die sich vom allgemein freundlichen Marktumfeld anstecken ließen. Kleine Verluste gab es nur bei einigen der Industrieaktien. Im ATX Prime verzeichneten Titel aus der Flugindustrie deutlichere Verluste. So büßten Frequentis und FACC jeweils bis zu 4,4 Prozent ein./spa/sto/APA/stw

Mehr zum Thema ATX

18:27Aktien Wien Schluss: ATX stabilisiert sich nach schwachen Tagen
17:57Wiener Börse-Handel: ATX verbucht letztendlich Zuschläge
15:57Börse Wien: Das macht der ATX aktuell
15:40Are Investors Undervaluing Voestalpine (VLPNY) Right Now?
12:25Donnerstagshandel in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX
09:27Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Handel in der Gewinnzone
24.06.26Angespannte Stimmung in Wien: ATX letztendlich leichter
24.06.26Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich nachmittags leichter
mehr