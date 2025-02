Aktien Wien Schluss: ATX steigt auf 16-Jahreshoch

Werte in diesem Artikel

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit deutlichen Aufschlägen auf einem 16-Jahreshoch beendet. Bereits am Vortag hatten die Börsen aufgrund von Hoffnungen auf baldige Friedensgespräche im Ukraine-Krieg klar zugelegt. Der heimische Leitindex ATX gewann zum Wochenausklang 1,42 Prozent auf 4.083,89 Punkte.

Der Index hat damit erstmals wieder sein letztes Hoch von kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges erreicht und überstieg die 4.078 Zähler vom 11. Februar 2022. Das letzte Mal, dass der ATX so hoch stand, war vor dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2008. Der breiter gefasste ATX Prime gewann am Freitag 1,22 Prozent auf 2.040,72 Zähler.

US-Einzelhandelsdaten hatten am Berichtstag keine merkliche Auswirkung auf die Kurse. Die Einzelhandelsumsätze in den USA haben im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent nachgelassen und damit stärker als von Marktbeobachtern im Schnitt erwartet wurde (minus 0,2 Prozent).

"Die Marktteilnehmer an der Wall Street sorgen sich hinsichtlich der bereits angekündigten und vor allem der noch kommenden Zölle weitaus mehr gegenüber den Anlegern auf dem alten Kontinent", schrieb Christian Henke vom Broker IG. "Dieses recht irrationale Verhalten (der europäischen Anleger; Anm.) wird im Augenblick mit zwei Kurstreibern begründet. Zum einen fließt angesichts der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank Kapital von jenseits des Atlantiks nach Europa und zum anderen hoffen die Anleger, dass Donald Trump, wie im Wahlkampf angekündigt, den Ukraine-Krieg in Rekordzeit beenden kann."

Die Aussicht auf Friedensgespräche im Ukraine-Krieg hatte am Donnerstag international die Aktienkurse beflügelt - auch in Wien. "Ob der Optimismus im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen berechtigt ist, wird sich noch zeigen müssen", kommentieren Analysten der Helaba. "Inzwischen scheint viel Positives in den Aktienkursen eskomptiert zu sein, sodass die Frage aufkommt, wie lange der Aufwärtsimpuls noch fortbestehen kann."

Am heimischen Markt legten Rosenbauer-Aktien nach Zahlen kräftige 9,5 Prozent zu. Der Feuerwehrausrüster hat im Jahr 2024 seinen Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und einen Auftragsrekord verbucht. "Rosenbauer ist auf einem guten Weg!", schrieben die Baader-Analysten in einer ersten Reaktion. Das Unternehmen habe alle Erwartungen für 2024 übertroffen und einen Ausblick gegeben, der über dem durchschnittlichen Konsens am Markt liege.

Raiffeisen Bank International gewannen 2,5 Prozent an Wert. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die RBI-Aktien nach der jüngsten Vorlage vorläufiger Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Der Gewinn pro Aktie (EPS) für das abgelaufene Jahr 2024 wird mit 2,63 Euro geschätzt, nach zuvor 3,58 Euro. Die EPS-Prognose für 2025 wird hingegen von 3,41 auf 3,48 angehoben.

Unter den anderen wichtigen Bankwerten legten die Aktien der BAWAG 0,6 Prozent zu. Erste Group-Anteile verteuerten sich um 0,5 Prozent.

Unter den Index-Schwergewichten legten auch OMV 3,6 Prozent zu. Bei Voestalpine-Titeln war es ein Plus von 0,9 Prozent. An unteren Ende des Prime-Segments standen die Strabag-Papiere, die nach einem starken Zuwachs am Vortag heute um 3,8 Prozent nachgaben./spo/ste/APA/nas