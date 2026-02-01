DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,1%Nas22.801 -1,5%Bitcoin57.058 -0,8%Euro1,1785 -0,2%Öl70,90 -0,1%Gold5.183 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr bedeutet So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt? Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: ATX tritt praktisch auf der Stelle

26.02.26 18:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.763,6 PKT -2,5 PKT -0,04%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.777,5 PKT -374,6 PKT -1,62%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit einer knapp behaupteten Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,04 Prozent auf 5.763,61 Punkte nur wenig verändert, nachdem der Leitindex seine Abschläge kurz vor dem Sitzungsende weitgehend eingedämmt hat. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen hingegen mehrheitlich nach oben, die Indizes gingen aber klar unter den Tageshöchstständen aus dem Tag.

Wer­bung

Im Späthandel lieferte eine verhaltene Stimmung an der Wall Street auch in Europa etwas Belastung für die Aktienkurse. In New York war vor allem an der technologielastigen Nasdaq Gegenwind aufgekommen, da die Aktie des gewichtigen Chipriesen NVIDIA trotz beeindruckender Quartalszahlen und starker Geschäftsziele schwach in den Handel gestartet war.

In Wien rückte auf Unternehmensebene das Schwergewicht Erste Group (Erste Group Bank) mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Der Nettogewinn der Bank stieg im vierten Quartal zum Vorjahreszeitraum um 55 Prozent auf 944 Millionen Euro und lag damit etwa 15 Prozent über den Marktprognosen. Wegen des Kaufs der Santander Bank Polska wird die Dividende aber geringer ausfallen. Die Erste-Aktie reagierte mit minus 1,2 Prozent. Der Konzern präsentierte starke Quartalsergebnisse, schrieben die Analysten der Baader Bank in einer ersten Einschätzung.

Bei den Branchenkollegen BAWAG und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) gab es hingegen Kursgewinne. BAWAG-Titel verteuerten sich um 1,7 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,6 Prozent verbuchen. Unter den weiteren Schwergewichten büßte die Verbund-Aktie 1,3 Prozent ein. Wienerberger fielen um 1,5 Prozent.

Wer­bung

FACC-Papiere gewannen weitere 6,7 Prozent, nachdem die Titel des Luftfahrtzulieferers bereits am Vortag in Reaktion auf eine Zahlenvorlage 7,5 Prozent gewonnen hatten.

Voestalpine (voestalpine) schlossen mit minus 0,3 Prozent auf 48,88 Euro. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum für die Aktie des Stahlkonzerns von "Halten" auf "Verkaufen" gesenkt. Das Kursziel ("Fairer Wert") wurde hingegen von 36,50 auf 41,50 Euro erhöht./ste/sto/APA/jha

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

19:40Warner Bros.: TV-Geschäft schwächelt und belastet Netflix-Angebot
19:14What went wrong at PayPal
19:12Why Nvidia Stock is Dragging the Stock Market Lower Today
19:09EBay to cut 800 jobs, joining other tech names in announcing layoffs as AI reshapes workforces
18:35ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Überwiegend moderate Verluste
18:28Nvidia Slumps Over 4%, Wall Street's Fear Gauge Rallies: What's Moving Markets Thursday?
18:23Apple and Netflix Collaborate to Stream 'Drive to Survive' Season 8
18:22REX rolls out income ETF tied to Coinbase, Strategy, tech stocks
mehr