DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.295 +0,2%Top 10 Crypto15,76 -1,2%Nas22.675 -0,1%Bitcoin97.247 -2,4%Euro1,1608 +0,3%Öl62,51 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME European Lithium A2AR9A Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Letzte Chance: jetzt Dreifach-Neukundenbonus zum kostenlosen Depot sichern Letzte Chance: jetzt Dreifach-Neukundenbonus zum kostenlosen Depot sichern
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien Wien Schluss: ATX verliert 0,7 Prozent

14.10.25 18:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.697,4 PKT -32,0 PKT -0,68%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,68 Prozent und 4.697,35 Punkten. Die größten Verluste im Index verbuchten die Schwergewichte Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) mit minus 4,6 Prozent und Wienerberger mit minus 3,5 Prozent.

Wer­bung

Der breiter gefasste ATX prime fiel um 0,77 Prozent auf 2.342,16 Zähler. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Negativ hatte sich eine erneute Verschärfung im Ton zwischen China und den USA ausgewirkt.

Peking hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen./mik/spo/APA/jha

Mehr zum Thema ATX

18:38ROUNDUP/Aktien Wien Schluss: ATX unter Druck
18:30Aktien Wien Schluss: ATX verliert 0,7 Prozent
17:57Börse Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer
15:57Schwache Performance in Wien: ATX am Nachmittag im Minus
12:25Börse Wien in Rot: ATX verbucht am Dienstagmittag Abschläge
09:27Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
13.10.25Louisbourg Investments Boosts ATS Stake With $3.3 Million Buy Amid Leadership Change
13.10.25Aktien Wien Schluss: ATX geht deutlich höher aus dem Handel
mehr