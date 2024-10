Aktien Wien Schluss: ATX verliert 0,81 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX fiel um 0,81 Prozent auf 3.583,64 Punkte und verbuchte damit seinen dritten Minustag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street kamen die Kurse klar zurück.

Nach Einschätzungen von Analysten von UBS bleiben die internationalen Marktbedingungen zu Beginn des Quartals von Spannungen im Nahen Osten, gemischten Wirtschaftsdaten und dem engen Wahlkampf um die US-Präsidentschaft belastet.

Am österreichischen Aktienmarkt gestaltete sich das Meldungsaufkommen erneut sehr mager. Unter den schwergewichteten Banken gaben BAWAG um 2,2 Prozent und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) um 1,5 Prozent nach. Die Aktien von Erste Group (Erste Group Bank) stemmten sich gegen den Abwärtsdruck und legten um 0,1 Prozent zu.

Unter den weiteren Schwergewichten in Wien verloren voestalpine 2,3 Prozent. Wienerberger gaben um 3,5 Prozent nach. OMV legten hingegen um 0,4 Prozent zu. Im Technologiebereich sanken AT&S (ATS (AT&S)) um 0,8 Prozent. Andritz gaben um 1,9 Prozent nach.

Die Aktie des Autozulieferers Polytec büßte 3,6 Prozent ein. Europaweit standen Werte aus dem Automobilbereich unter Verkaufsdruck./ste/mha/APA/he