DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.317 -0,7%Nas21.631 -0,4%Bitcoin94.228 -0,8%Euro1,1749 +0,9%Öl65,16 -2,6%Gold3.599 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Broadcom A2JG9Z Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht
Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

Aktien Wien Schluss: ATX verliert nach US-Arbeitsmarktdaten

05.09.25 18:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.597,6 PKT -24,4 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag nachgegeben. Nach einem überwiegend freundlichen Verlauf erwies sich der schwach ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht letztlich als deutlicher Belastungsfaktor. Dieser bestärkte zwar die Zinssenkungsfantasien, nährte jedoch auch die Sorgen vor einer Abkühlung der US-Konjunktur.

Wer­bung

Mit diesem Dämpfer im jüngsten Erholungsversuch fiel der ATX um 0,53 Prozent auf 4.597,61 Punkte wieder bis knapp an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend zurück. Auf Wochensicht büßte der Leitindex 0,4 Prozent ein. Der ATX Prime verlor zum Wochenausklang 0,47 Prozent auf 2.293,95 Zähler. Ein ähnliches Bild gab das europäische Umfeld ab.

Den Zahlen des US-Arbeitsministeriums zufolge hat die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA im August um 22.000 Stellen zugelegt. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Wachstum von 75.000 Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 21.000 Stellen nach unten revidiert. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg inzwischen wie erwartet auf 4,3 Prozent und traf wie das Lohnwachstum die Prognosen.

Deutlich unter Druck kamen die für den ATX wichtigen Bankwerte. BAWAG, Erste Group und RBI büßten jeweils bis zu 3,6 Prozent ein. Schwächere Wachstumserwartungen und niedrigere Zinsen belasteten die Branche.

Wer­bung

OMV-Papiere verloren branchenkonforme 1,2 Prozent. Die Titel reagierten damit auf den fallenden Ölpreis. Berichte, wonach im Zuge des Spar- und Effizienzprogrammes Revo 2.000 der knapp 23.000 Arbeitsplätze auf dem Prüfstand stehen, hatten den Aktienkurs zuvor nicht merklich bewegt.

Zu den Gewinnern zählten hingegen Werte aus Sektoren, die zu den Profiteuren niedrigerer Zinsen zählen. Papiere des Versorgers und ATX-Schwergewichts Verbund stiegen um 1,3 Prozent. Im Immobiliensektor kletterten CPI Europe und CA Immo bis zu zwei Prozent hoch.

Papiere der Branchenkollegin UBM zogen um 3,8 Prozent auf 22 Euro an. Hier stützte auch eine optimistische Einschätzung des Erste Group-Analysten Christoph Schultes, der seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 28 Euro bekräftigte. Da die Aktie mit einem deutlichen Abschlag zum Buchwert gehandelt werde, biete das laufende Rückkaufprogramm zusätzliches Wertsteigerungspotenzial für die Aktionäre, so Schultes./spa/ste/APA/nas

Mehr zum Thema ATX

18:08Aktien Wien Schluss: ATX verliert nach US-Arbeitsmarktdaten
17:57Schwacher Handel: ATX schlussendlich im Minus
15:57Wiener Börse-Handel: ATX am Nachmittag im Plus
13:05AGEL picks Andritz to kit out 1.8GW hydro plant
12:25Wiener Börse-Handel: ATX am Mittag mit positivem Vorzeichen
09:53OMV-Sparprogramm soll in Österreich bis zu 400 Arbeitsplätze kosten
09:28Aufschläge in Wien: ATX zum Start mit Zuschlägen
04.09.25Aktien Wien Schluss: Erneut Kursgewinne - Warten auf US-Arbeitsmarktdaten
mehr