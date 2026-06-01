DAX25.027 +0,4%Est506.323 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9700 -2,0%Nas26.368 +1,3%Bitcoin54.595 -2,5%Euro1,1467 -0,3%Öl77,59 -1,4%Gold4.225 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX letztlich höher - über 25.000 Punkten -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, TUI, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte
Infineon-Aktie springt an: Konzern erzielt weitere Gerichtserfolge gegen Innoscience Infineon-Aktie springt an: Konzern erzielt weitere Gerichtserfolge gegen Innoscience
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: ATX verliert über ein halbes Prozent

18.06.26 18:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
6.527,4 PKT -41,3 PKT -0,63%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit einer schwächeren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,63 Prozent auf 6.527,41 Punkte ab. Zuvor hatte der österreichische Leitindex einen Rekordkurs mit fünf Gewinntagen in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen.

Am Wiener Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene dünn. Deutlich nach oben ging es erneut für die Papiere von AT&S (ATS (AT&S)) und Lenzing. Ölwerte litten unter den weiter sinkenden Rohölnotierungen.

Der Aktienindex Stoxx Europe 600 ist um ein österreichisches Unternehmen reicher: Der Leiterplatten- und IC-Substrat-Hersteller AT&S (ATS (AT&S)) wurde im Zuge einer Neugewichtung in den Index aufgenommen. Die Aktien von AT&S gewannen weitere 5,6 Prozent. Seit dem Jahresauftakt haben die Papiere in Summe bereits beachtliche 600 Prozent an Wert gewonnen.

Die Papiere von Lenzing setzten den gestrigen Höhenflug mit plus 4,1 Prozent fort. Zur Wochenmitte waren die Papiere des Faserherstellers nach einer "Buy"-Empfehlung der Berenberg Bank um fast 15 Prozent nach oben geklettert.

Die Aktie der Uniqa (UNIQA Insurance) wurde am Berichtstag ex Dividende gehandelt. Die Titel des Versicherers büßten 4,7 Prozent beziehungsweise 0,84 Euro ein. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 72 Cent schlossen die Titel nur leicht im Minusbereich.

Die Experten von Barclays bestätigten ihre Einstufung "Overweight" für die Aktie der Erste Group (Erste Group Bank). Als Kursziel wurde unverändert 123 Euro errechnet. Die Erste Group-Anteilsscheine legten 0,2 Prozent auf 116,1 Euro zu.

Die schwergewichteten Branchenkollegen BAWAG (minus 0,8 Prozent) und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) minus 0,6 Prozent) sanken ebenfalls.

Belastet von erneut gesunkenen Ölpreisen gaben die OMV-Papiere 2,1 Prozent nach. Die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters SBO (Schoeller-Bleckmann) kamen um 6,1 Prozent zurück.

Unter den europaweit schwachen Stahlwerten büßten voestalpine 3,5 Prozent an Kurswert ein. Tiefrot schlossen auch die Bauwerte. Strabag (STRABAG SE) verloren 2,8 Prozent und PORR fielen um zwei Prozent./ste/mik/APA/men

Mehr zum Thema ATX

18:09Aktien Wien Schluss: ATX verliert über ein halbes Prozent
17:57Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich letztendlich leichter
15:57Zurückhaltung in Wien: ATX sackt am Donnerstagnachmittag ab
12:25ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag im Minus
11:02voestalpine: Elektro-Ofen in der Steiermark soll 2027 in Betrieb gehen
09:27Börse Wien in Rot: ATX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
17.06.26Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt 1,92 Prozent
17.06.26Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne
mehr