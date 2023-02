Aktien Wien Schluss: Gewinne - ATX steigt um ein Prozent

Indizes in diesem Artikel ATX 3.387,7

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag deutlich fester beendet. Höhere Zinserwartungen mit Blick auf die Zentralbanken sowie gute Zahlen einer französischen Großbank sorgten für deutliche Zuwächse bei den in Wien schwergewichteten Finanzwerten. Der österreichische Leitindex ATX gewann 0,99 Prozent auf 3387,72 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,87 Prozent auf 1.702,18 Zähler hoch.

Die französische Großbank BNP Paribas hatte im vergangenen Jahr dank der höheren Zinsen den Gewinn auf mehr als zehn Milliarden Euro gesteigert. Das beflügelte auch die Aktien der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) (RBI) in Wien, die um 5,1 Prozent zulegten. Erste Group (Erste Group Bank) und BAWAG gewannen 1,9 und 1,3 Prozent.

Zudem waren am Vortag bereits die Zinserwartungen gestiegen. So habe Österreichs Notenbank-Gouverneur Holzmann gesagt, dass die Zentralbank "weiterhin die Zähne zeigen" müsse, um das Inflationsziel zu erreichen, schrieben die Analysten der Helaba. So wird am Dienstag noch eine Rede vom US-Notenbankchef Jerome Powell mit Spannung erwartet.

Nach der angekündigten Abspaltung der Mobilfunkmasten-Sparte verzeichneten die Papiere der Telekom Austria ein Plus von fast sechs Prozent. Die neue Funkmastengesellschaft solle ebenfalls an der Wiener Börse gelistet werden.

Deutlich zulegen konnten auch die Papiere des teilstaatlichen Ölkonzern OMV mit einem Plus von 1,7 Prozent. Hier dürften positive Zahlen des britischen Branchenkollegen BP helfen. Dank eines hohen Geldzuflusses aus dem operativen Geschäft will BP die Dividende erhöhen und kündigte am Dienstag den Rückkauf weiterer Aktien für 2,75 Milliarden Dollar an. Zudem will der Konzern die Investitionen für den Umbau des Konzerns deutlich ausweiten.

Die ebenfalls zur Branche gehörenden Anteile von Schoeller-Bleckmann legten gar um 5,6 Prozent zu. Die Titel des Versorgers EVN gaben ex-Dividende 2,7 Prozent nach.