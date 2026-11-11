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Aktien Wien Schluss: Gewinne - Hoffnung auf diplomatische Lösung des Iran-Kriegs

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch erneut klar im Plus aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 1,33 Prozent auf 6.738,85 Punkte und weitete damit die deutlichen Vortageszuwächse aus. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es weiter nach oben.

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Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs haben zuletzt zugenommen und zu einem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise beigetragen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dies wird an den Aktienmärkten goutiert.

In einem europaweit starken Branchenumfeld für Technologiewerte sprang die AT&S (ATS (AT&S))-Aktie um fast zwölf Prozent in die Höhe. Auf Unternehmensebene rückten zudem FACC und voestalpine mit publizierten Quartalszahlen ins Blickfeld der Akteure.

Der Stahlkonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr 2026/27 "in einem äußerst herausfordernden Umfeld" einen Gewinnschub verzeichnet. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde aber gesenkt und dies werteten die Erste Group-Analysten als kursbelastend. Auch die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel lagen unter den Erwartungen. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Abschlag von 7,7 Prozent.

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FACC-Titel gewannen 4,4 Prozent. Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer hat die ersten neun Monate des Jahres mit deutlich besseren Ergebniskennzahlen abgeschlossen. Hier schrieben die Experten der Erste Group, dass die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen wurden.

Kapsch TrafficCom-Aktien gewannen 0,5 Prozent. Der Mautsystemanbieter verkauft seine indirekte Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom Canada sowie die Kundenverträge von Kapsch TrafficCom USA, die das Komponenten-Geschäft betreffen. Ein entsprechender Transaktionsvertrag wurde unterzeichnet. Das Closing der Transaktion wird im Kalenderjahr 2027 mit einem positiven Ebit-Beitrag von 10 Millionen Euro erwartet.

Die Vienna Insurance Group (VIG) (Vienna Insurance) expandiert in der Türkei und die VIG-Aktie verbesserte sich um 3,5 Prozent. Mit dem Erwerb von Demir Salk baut der Versicherungskonzern sein Produktangebot im Bereich der Krankenversicherung aus. Demir ist den Angaben zufolge seit mehr als 30 Jahren am türkischen Markt tätig und arbeitet landesweit mit mehr als 1.800 Gesundheitseinrichtungen zusammen. Ein Kaufpreis für die Transaktion wurde nicht genannt.

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Nach dem Rückzug von Vorgänger Heimo Scheuch aus gesundheitlichen Gründen ist dessen bisheriger Interimsnachfolger Gerhard Hanke beim Wienerberger-Konzern per 11. November fix als Vorstandschef bestellt worden. Damit sei ein "strukturierter Nachfolgeprozess abgeschlossen, in dem eine breite Auswahl an internen und externen Kandidaten geprüft wurden." Die Wienerberger-Aktie sank um 3,8 Prozent./ste/mik/APA/jha

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