Aktien Wien Schluss: Gewinne nach vier Verlusttagen in Folge

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch einen ruhigen Handelstag etwas höher beendet. Der heimische Leitindex ATX legte nach Verlusten über weite Strecken des Tages um 0,29 Prozent auf 2218,89 Zähler zu. Unterstützend für die Aktienkurse in Wien werteten Marktbeobachter eine überwiegend freundliche Stimmung an den internationalen Leitbörsen zur Wochenmitte. Der ATX konnte dadurch seine Minusserie von vier Verlusttagen in Folge beenden.

Unter den Schwergewichten verteuerten sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 1,1 Prozent. Beim Branchenkollegen Erste Group gab es ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent zu sehen. Voestalpine befestigten sich um 0,6 Prozent.

Auf Unternehmensebene rückte zudem mit der Vorlage von Geschäftszahlen die Addiko Bank ins Blickfeld der Akteure. Die Bank, die aus den Hypo-Alpe-Adria-Südosteuropabanken hervorgegangen ist, verzeichnete im ersten Halbjahr 2020 einen Nettoverlust von 12,2 Millionen Euro. Im Jahr zuvor gab es noch ein Plus von 20,2 Millionen Euro. Die Addiko-Papiere befestigten sich dennoch um 0,7 Prozent.

Die auffälligsten Kursbewegungen absolvierten Semperit mit einem Abschlag von 4,8 Prozent. Am anderen Ende der Kursliste steigerten sich AT&S um 2,5 Prozent.

Die Titel von Mayr-Melnhof verbesserten sich nach einer positiveren Analystenmeinung um ein Prozent auf 140 Euro. Die Experten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Kartonherstellers von 125 auf 151 Euro nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bekräftigt.

Am morgigen Donnerstag nimmt in Wien die Berichtssaison wieder etwas Fahrt auf. Halbjahreszahlen werden von FACC, Mayr-Melnhof und UNIQA publiziert. Die Aktien des Luftfahrtzulieferers FACC zeigten sich im Vorfeld der Ergebnispräsentation unverändert.

Für die anstehenden Zweitquartalszahlen 2020 des heimischen Versicherers UNIQA erwarten die Analysten der Erste Group und der Raiffeisen Centrobank (RCB) einen deutlichen Gewinnrückgang. Die verrechneten Prämien inkl. Sparanteile dürften stabil bleiben. Die UNIQA-Titel schlossen mit plus 0,2 Prozent./ste/sto/APA/nas