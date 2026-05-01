DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,56 +5,1%Nas26.304 +0,2%Bitcoin69.459 -0,5%Euro1,1780 +0,1%Öl104,8 +4,5%Gold4.714 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: Gewinne zum Wochenstart

11.05.26 18:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.936,5 PKT 52,8 PKT 0,90%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,90 Prozent auf 5.936,48 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,87 Prozent auf 2.935,32 Zähler zu. Die europäischen Börsen zeigten sich hingegen mehrheitlich im Minus. Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten erfuhren zuletzt im Konflikt im Nahen Osten wieder einen Rückschlag. Die Ölpreise legten zu.

Der Iran hat nach eigenen Angaben in seiner Antwort auf einen Vorschlag der USA für eine Beendigung des Krieges ein Ende der Kämpfe in der gesamten Region und eine Freigabe seiner im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte gefordert. Der Iran verlange von den USA keine "Zugeständnisse", sondern lediglich seine "legitimen Rechte", sagte der iranische Außenamtssprecher Esmail Bakaei. Die Forderungen des Iran umfassen seinen Angaben zufolge "ein Ende des Krieges in der Region", die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen sowie die "Freigabe von Vermögenswerten, die dem iranischen Volk gehören und seit Jahren zu Unrecht gesperrt sind".

US-Präsident Donald Trump hat die Antwort bereits als "inakzeptabel" bezeichnet. Dem Nachrichtenportal "Axios" sagte er, er werde Irans unangemessene Replik zurückweisen. "Ich mag ihre Antwort nicht", sagte Trump. Er ließ offen, ob er die Verhandlungen fortsetzen will.

In Wien gab es keine großen Neuigkeiten von Unternehmen. Gut gesucht waren die schwergewichteten Bankenwerte. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) (RBI) zogen um 3,15 Prozent an. Erste Group (Erste Group Bank) folgten mit einem Plus von 1,16 Prozent, BAWAG mit Plus von 0,88 Prozent. Zudem präsentierten sich die Versicherungswerte gestärkt. Vienna Insurance Group (VIG (Vienna Insurance)) legten um 1,94 Prozent zu, UNIQA um 1,30 Prozent. Die Titel des Ölfeldausrüsters SBO stiegen um 2,54 Prozent.

AT&S drehten nach anfänglichen Abgaben zum Handelsschluss auf ein Plus von 2,19 Prozent. Seit dem Jahresauftakt legten die Papiere des Leiterplattenherstellers bereits mehr als 200 Prozent zu. Auch Palfinger erholten sich im Laufe des Tages und erreichten plus 0,56 Prozent.

Verluste gab es im ATX fast ausschließlich für die Bauwerte. Verlierer des Tages waren Strabag (minus 0,86 Prozent), Wienerberger (0,79 Prozent) und Porr (0,13 Prozent). Zudem verloren die Aktien des Maschinenbauers Andritz 0,13 Prozent./rst/ste/APA/jha

Mehr zum Thema ATX

18:30PTSB seeks court approval for €1.6bn sale process to Bawag
18:11Aktien Wien Schluss: Gewinne zum Wochenstart
17:57ATX-Handel aktuell: ATX zum Handelsende mit Zuschlägen
15:57ATX aktuell: Börsianer lassen ATX nachmittags steigen
15:40Are Oils-Energy Stocks Lagging OMV (OMVKY) This Year?
12:26Starker Wochentag in Wien: ATX notiert am Montagmittag im Plus
09:27Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX zum Handelsstart steigen
10.05.26Palfinger in Lengau: Das Herzstück eines Weltkonzerns
mehr