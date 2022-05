Aktien Wien Schluss: Inflationsdaten aus Deutschland im Fokus

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt trotz belastender Inflationsdaten im Plus -- Siemens mit Milliarden-Rekordauftrag -- Kritik an Mercedes-Wachstumsstrategie -- Shell, Tesla, VW im Fokus

GAZPROM will Gaslieferungen an Niederlande ab Dienstag einstellen. Börsengang von OMV-Tochter Borouge wohl deutlich überzeichnet. Norwegian will 50 Boeing 737 Max 8 erwerben. Deutschland-Chefin von Microsoft: Metaverse wird wichtige Rolle in Industrie spielen. L'Oréal muss Vichy-Ampullen zurückrufen. MTU Aero beruft Technik-Chef Lars Wagner zum Nachhaltigkeits-Leiter.