WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit kräftigen Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders unter Druck stehen die Technologiewerte, das hat sich auch nach der Eröffnung der US-Börsen nicht geändert. Für Nervosität sorgen da im Besonderen die Zahlen des Chipriesen NVIDIA. Für den ATX ging es 1,65 Prozent auf 6.521,88 Punkte nach unten, für den breiteren ATX Prime um 1,57 Prozent auf 3.197,72 Zähler. Ähnlich präsentierten sich auch die wichtigsten europäischen Börsen.

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Druck auf die Technologiewerte kommt auch daher, dass die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia verhängt hat, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen. Zudem steht am Donnerstag der viel beachtete Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic auf der Agenda.

Keine Entlastung kommt auch von den Ölpreisen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt bei 93,26 US-Dollar gehandelt und damit 0,89 Prozent höher als am Vortag.

Die EU-Kommission hat mittlerweile ihre Wachstumserwartungen leicht nach oben revidiert, warnt aber vor der steigenden Inflation: Für 2026 und 2027 wird für die EU mit einem BIP-Wachstum von 1,4 Prozent gerechnet, für den Euroraum mit 1,2 Prozent. Österreich liegt mit 1,2 Prozent im unteren Mittelfeld.

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Kaum Gewinner in Wien

Im ATX sind Werte im Gewinnbereich rar. Lediglich Mayr-Melnhof-Aktien (Mayr-Melnhof Karton) gewannen an der ATX-Spitze 1,4 Prozent. Wienerberger-Aktien (Wienerberger) legten um 0,7 Prozent zu, CA Immobilien-Aktien 0,2 Prozent.

Die schwergewichteten Aktien der Bankenwerte BAWAG, Erste Bank und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) lagen zwischen minus 1,8 Prozent und minus 1,9 Prozent.

Die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S (ATS (AT&S)) gingen am Ende des ATX 3,2 Prozent hinunter. Damit folgten sie dem internationalen Trend, wonach die Technologiewerte die schwächste Branche in Europa sind.

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Rosenbauer-Aktien sanken im ATX Prime um 4,30 Prozent auf 53,40 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien von Rosenbauer nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen von "Buy" auf "Add" reduziert. Das Kursziel für die Titel des Feuerwehrausrüsters wurde von dem Analysten Volker Bosse von 76 auf 66 Euro gekürzt.

Der niederösterreichische Kupferspezialist Asta (ASTA Energy Solutions) Energy Solutions wiederum hat nach neun Monaten das operative Ergebnis des Gesamtjahres 2025 übertroffen. Aktien von Asta Energy Solutions ging im Vienna Global Market 2,9 Prozent in die Höhe./moe/spa/APA/jha