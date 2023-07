Aktien Wien Schluss: Leichte Kursgewinne - Positive internationale Stimmung

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach den starken Vortagesgewinnen etwas höher geschlossen. Der Leitindex ATX legte weitere 0,19 Prozent auf 3166,35 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es etwas deutlichere Kursgewinne. Zur Wochenmitte hatte bereits ein nachlassender Inflationsdruck in den USA die Märkte beflügelt.

Am Berichtstag standen erneut US-Konjunkturdaten im Fokus. In der vergangenen Woche sind in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen und auch die Preisdaten fielen besser als erwartet aus. Die Erzeugerpreise stiegen im Juni kaum. Die veröffentlichten Daten könnten wie am Vortag weniger stark anziehende US-Leitzinsen signalisieren und dies goutierten die Aktienanleger.

In Wien war die Meldungslage recht dünn. Verkehrsergebnisse für den Juni legte der Flughafen Wien vor. Der Flughafen Wien verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 rund 13,3 Millionen Passagiere, das ist ein Plus von 44,3 Prozent zur Vorjahresperiode. Damit liegen die Zahlen allerdings nach wie vor 9,1 Prozent unter dem Niveau vom Vor-Corona-Jahr 2019. Die Aktie des Airports gab 0,6 Prozent nach.

Die voestalpine-Aktie wurde zudem ex Dividende gehandelt. Die Voest-Aktie büßte optisch starke 3,2 Prozent oder 1,02 Euro ein. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 1,5 Euro hätte die Aktie aber ein Plus aufgewiesen.

Im Technologiebereich legten die AT&S-Papiere um 3,3 Prozent zu. Bei den schwergewichteten Banken gab es einheitlich klare Kursgewinne. BAWAG-Titel tendierten 1,2 Prozent höher, während die Papiere der Erste Group (Erste Group Bank) 1,6 Prozent gewannen. Die Aktien der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verteuerten sich um 0,9 Prozent.

Andritz (Andritz) schlossen mit plus ein Prozent bei 47,84 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 75 Euro für die Aktien bestätigt. Experte Peter Rothenaicher hält die Aktie des steirischen Anlagenbauers für massiv unterbewertet.

OMV (OMV) verbuchten ein Minus von einem Prozent auf 40,81 Euro. Hier haben die Analysten der Baader Bank ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Öl-, Gas- und Chemiekonzerns unverändert auf "Buy" belassen. Als Kursziel auf 6-Monatssicht wurde 58,9 Euro errechnet.

Stark zulegen konnte die Verbund-Aktie. Die Titel des Stromanbieters zogen 2,4 Prozent hoch. Bei Faserhersteller Lenzing gab es hingegen ein Minus von drei Prozent./ste/spa/APA/jha