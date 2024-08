Aktien Wien Schluss: Leichte Kursgewinne - Rosenbauer nach Zahlen weiter gesucht

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,19 Prozent und 3.568,20 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es kaum, und auch marktbeeinflussende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Gesucht waren Rosenbauer-Aktien. Sie lagen mit einem Kursplus von 5,8 Prozent ganz oben. Die Titel des Feuerwehrausrüsters hatten bereits am Freitag nach der Meldung von Quartalszahlen zugelegt. Rosenbauer hat im ersten Halbjahr erneut ein Umsatzplus verbucht und seinen Verlust verringert. Die Analysten von Warburg Research und der Baader Bank werteten die Zahlen in ersten Reaktionen positiv.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Grenzen. Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich FACC mit einem Plus 3,2 Prozent sowie Telekom Austria und AT&S mit Kursanstiegen von jeweils gut 2 Prozent. Bei höheren Umsätzen gesucht waren Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) und OMV mit Gewinnen von jeweils 1,6 Prozent. Unter Druck kamen Wienerberger und verloren bei hohem Volumen 2,8 Prozent. Die größten Verlierer waren Pierer Mobility mit einem Minus von 4,7 Prozent.

Andritz (Andritz)-Aktien sanken nach einer Kurszielsenkung um 0,6 Prozent auf 54,65 Euro. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Kursziel für die Titel des Anlagenbauers nach Quartalszahlen von 81,1 auf 78,7 Euro gesenkt, ihre Empfehlung "kaufen" aber bestätigt.

Impulse könnte im weiteren Wochenverlauf die Berichtssaison bringen. Halbjahreszahlen kommen unter anderem von der Semperit Holding, Frequentis, Wienerberger, Polytec und FACC.

Mit Spannung erwartet werden auch die in den USA anstehenden Inflationsdaten. Am Dienstag werden Zahlen zu den Erzeugerpreisen gemeldet, am Mittwoch folgen dann die Daten zu den Verbraucherpreisen. Von den Veröffentlichungen erhoffen Börsianer Hinweise darauf, ob die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung im September wie erhofft mit einer deutlichen Zinssenkung auf den Rückgang der Inflation reagieren kann./mik/spa/APA/jha