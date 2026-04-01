DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -1,9%Nas23.064 +0,7%Bitcoin61.634 +1,7%Euro1,1736 +0,5%Öl99,64 +5,7%Gold4.745 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Gespräche gescheitert: DAX schließt im Minus -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026 So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026
Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: Leichte Kursverluste zum Wochenstart

13.04.26 18:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.797,8 PKT -15,9 PKT -0,27%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag mit leichten Kursverlusten geschlossen. Im Späthandel wurden die Abschläge noch ein wenig eingegrenzt. Der ATX fiel angesichts der angekündigten US-Blockade der Straße von Hormus zum Wochenauftakt um 0,27 Prozent auf 5.797,75 Punkte, nachdem der Leitindex zwischenzeitlich schon mit über einem Prozent im Minus gelegen hatte. Der ATX Prime verlor 0,29 Prozent auf 2.869,37 Zähler.

Die von den USA geplante Blockade der Straße von Hormus sollte früheren Ankündigungen zufolge Montagnachmittag in Kraft getreten sein. Unklar blieb zunächst, ob das US-Regionalkommando für Nahost (CENTCOM) tatsächlich seit 16.00 Uhr MESZ bestimmte Schiffe an der Durchfahrt durch die Meerenge hinderte. Angekündigt war zuvor eine Blockade von Schiffen, die einen iranischen Hafen als Start oder Ziel hatten. US-Präsident Donald Trump will damit verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt. Zudem will er das Land von Öleinnahmen abschneiden.

Nach den vorerst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende stiegen die Ölpreise wieder deutlich. In der Nacht auf Montag kletterte der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni bis zu neun Prozent auf fast 104 Dollar. Zuletzt lag der Preis noch knapp über 101 Dollar.

Die Aktie der Österreichischen Post (Österreichische Post) gab um 5,41 Prozent auf 34,10 Euro nach. Laut einem Marktbeobachter senkten die Analysten von Oddo BHF ihre Einstufung auf "Underperform" sowie ihr Kursziel von 31 auf 30 Euro.

Im Minus befanden sich im ATX auch die meisten heimischen Bauwerte. Porr verlor 1,96 Prozent. Wienerberger gaben um 1,58 Prozent nach, Strabag um 0,63 Prozent.

Unterstützung fand der heimische Leitindex durch SBO. Der heimische Ölfeldausrüster legte um 1,92 Prozent zu. Zudem waren Banken- und Versicherungswerte gesucht. Die Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) gewann 1,67 Prozent zu, die Vienna Insurance Group (VIG) (Vienna Insurance) 1,37 Prozent. CA Immo steigen um 1,17 Prozent.

Das heimische Biotech-Unternehmen Marinomed schloss seine im März angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich ab. Der Bruttoemissionserlös lag bei 2,23 Millionen Euro, das ursprüngliche Ziel wurde somit übertroffen. Grund für die Kapitalerhöhung war ein kurzfristiger Kapitalbedarf im Zusammenhang mit der Übertragung des Carragelose Geschäfts an Unither Pharmaceuticals. Die Aktien von Marinomed stiegen um 6,2 Prozent./rst/ste/APA/jha

Mehr zum Thema ATX

18:28Aktien Wien Schluss: Leichte Kursverluste zum Wochenstart
17:57Angespannte Stimmung in Wien: ATX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge
15:57Handel in Wien: ATX sackt am Nachmittag ab
12:25ATX aktuell: ATX schwächelt am Mittag
09:27ATX aktuell: ATX fällt zum Start des Montagshandels zurück
04:45Hintergrund: Was auf die neue OMV-Chefin zukommt
10.04.26Aktien Wien Schluss: Ukraine-Friedenshoffnungen treiben an
10.04.26Optimismus in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Plus
mehr