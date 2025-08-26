Aktien Wien Schluss: Leichte Verluste

DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.375 -0,6%Nas21.539 +0,2%Bitcoin96.672 -0,2%Euro1,1647 -0,7%Öl68,94 +1,7%Gold3.373 ±0,0%
25.08.25 18:37 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX verlor zum Ende 0,56 Prozent auf 4.759,68 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime sank um 0,58 Prozent auf 2.378,97 Einheiten.

Kaum Impulse lieferte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland im August. Das Stimmungsbarometer fiel mit 89,0 Punkten etwas besser aus als im Schnitt von Ökonomen erwartet. Auch der Barometer für die Geschäftserwartungen fiel mit 91,6 Punkten besser als gedacht. Die Daten hatten jedoch keinen großen Einfluss auf die Aktienkurse.

Am Freitag hatten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell Hoffnungen auf eine Zinssenkung genährt. Ein Berater von US-Präsident Donald Trump sagte dann am Montag, er gehe davon aus, dass es noch einige Monate dauern werde, bis Trump entscheide, wer der nächste Vorsitzende der Fed sein werde. Powells Amtszeit läuft noch bis Mai 2026. Er widersetzte sich wiederholt dem Druck der US-Regierung, die Leitzinsen zu senken.

Die Vienna Insurance Group (VIG (Vienna Insurance)) erhielt in Moldau den Zuschlag für 80 Prozent der Anteile an der Versicherung Moldasig. Die Aktien der VIG gewannen 0,2 Prozent.

Unter den Schwergewichten in Wien legten die Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) um etwa ein Prozent zu. Die Bankwerte der BAWAG gewannen rund 0,3 Prozent an Wert.

Die Titel des Baukonzerns Porr profitierten dann von einer Analysten-Meinung und legten 2,2 Prozent auf 30,75 Euro zu. Die Analysten von Warburg Research haben das Kursziel von 36,00 auf 37,00 für die Aktien nach der jüngsten Zahlenvorlage angehoben./spo/sto/APA/stw