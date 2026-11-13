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Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX gibt zum Wochenausklang etwas nach

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ATX
6,654.83 EUR -31.06 EUR -0.46 %
News | Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Zum Ausklang einer guten Woche hat der Wiener Aktienmarkt am Freitag etwas nachgegeben. Zum Ende eines ruhigen Handels stand der Leitindex ATX 0,46 Prozent tiefer auf 6.654,83 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,49 Prozent auf 3.261,14 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ohne klare Richtung.

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Nach den jüngsten Erholungsgewinnen blieben klare Kaufargumente Mangelware, wobei der ATX auf Wochensicht einen Zuwachs von 3,4 Prozent über die Ziellinie brachte. Sowohl von Datenseite als auch von der Geopolitik, mit vergleichsweise stabilen Ölpreisen, kamen keine größeren Impulse.

Neunmonatszahlen gab es von Rosenbauer, die Aktie fiel um 4,6 Prozent. Der Feuerwehrausrüster steigerte zwar Umsatz und Ergebnis, der Auftragseingang lag jedoch unter dem Vorjahresniveau. Zudem wies das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow aus und die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach unten präzisiert. Die neue Guidance impliziere ein Abwärtspotenzial von zehn Prozent bei der Markterwartung auf das operative Ergebnis (Ebit), so die Analysten der Baader Bank.

Ansonsten blieb die Meldungslage ruhig. Aktien von voestalpine gaben mit minus 3,3 Prozent deutlicher nach, während Papiere von OMV und Verbund um bis zu 0,7 Prozent zulegten. Verluste von bis zu 0,8 Prozent gab es bei den für den ATX maßgeblichen Bankwerten.

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Wienerberger (Wienerberger) erholten sich um 0,4 Prozent auf 16,45 Euro. Die Bank Berenberg hatte ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 19 Euro beibehalten. Gemessen an den Ertrags- und Cash-Kennzahlen erscheine die Aktie des Baustoffherstellers weiterhin attraktiv bewertet, so Analyst Harry Goad.

Do&Co (DOCO) kamen dagegen um 1,5 Prozent auf 230,50 Euro zurück. Hier hatte Berenberg das Kursziel von 270 auf 280 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die robuste Performance im zweiten Quartal bestätige, dass das Catering-Unternehmen sein exzellentes Momentum beibehalten habe, schrieb Analyst Christoph Greulich./spa/mik/APA/men

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