Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert knapp

24.09.25 19:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.635,1 PKT -6,3 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch knapp im Minus aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX büßte zum Sitzungsende dünne 0,14 Prozent auf 4.635,11 Punkte ein, nachdem er im Späthandel die Abschläge etwas eingedämmte hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es kurz vor dem Ende einen Stimmungsaufschwung zu sehen und die Indizes verbuchten teilweise sogar Zuwächse.

Enttäuschende Konjunkturnachrichten aus Deutschland lieferten kaum sichtbare Auswirkungen auf das Börsenparkett. Die Stimmung in der führenden europäischen Volkswirtschaft hat sich erstmals seit einem halben Jahr verschlechtert und der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung einen Dämpfer versetzt. Das Ifo-Geschäftsklima ist im September überraschend gesunken, nachdem Volkswirte im Vorfeld einen Anstieg erwartet hatten.

Die Meldungslage am österreichischen Markt war wie am Vortag sehr dünn. Weder von Unternehmens- noch von Analystenseite lagen Neuigkeiten vor. Bei den im ATX schwergewichteten Bankenwerten gab es keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen. Die Aktionäre der BAWAG mussten ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verloren 0,1 Prozent. Die Papiere der Erste Group (Erste Group Bank) schlossen hingegen mit plus 0,2 Prozent.

Im Technologiebereich konnten die AT&S-Anteilsscheine (ATS (AT&S)) um 1,8 Prozent zulegen. Die Frequentis-Titel (Frequentis) zogen bei geringen Handelsumsätzen um 4,8 Prozent hoch. Unter den Immobilienwerten gewannen CPI Europe 1,8 Prozent an Wert. CA Immo (CA Immobilien) wiesen ein Plus von 0,5 Prozent auf.

Die Papiere des Ziegelherstellers Wienerberger sanken um 1,5 Prozent. Telekom Austria schwächten sich um 2,2 Prozent ab./ste/mik/APA/men

