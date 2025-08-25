Aktien Wien Schluss: Moderate ATX-Gewinne - Porr und SBO nach Zahlen unter Druck

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 4.810,85 Punkte. Anleger warten auf das Notenbankentreffen im US-amerikanischen Jackson Hole. Von den Reden und Kommentaren der Notenbankvertreter erhoffen sich Börsianer am Freitag dann Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed.

In Wien sorgten zudem Unternehmensergebnismeldungen für Impulse. So büßten die Aktien von Porr und der SBO nach der Vorlage von Quartalszahlen 7,6 bzw. 5,4 Prozent ein.

Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zweitquartalszahlen des Baukonzerns Porr als durchwachsen. Der Öl- und Gasfeldausrüster SBO bekam indes im ersten Halbjahr die Unsicherheiten am Markt und eine verhaltene Investitionstätigkeit zu spüren.

Die Papiere von Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton) verloren 2,1 Prozent. Der Kartonhersteller hatte im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Ergebnis bei stabilem Umsatz eingefahren.

Nachrichten gab es am Nachmittag von der Strabag. Der Baukonzern erhielt im Konsortium mit der britischen Firma Equitix den Auftrag für die Modernisierung eines 110 Kilometer langen Wasserleitungssystems im Nordwesten Englands. Bereits im Jänner hatte der Auftraggeber United Utilities (UU) das Konsortium als "bevorzugter Bieter" ausgewählt. Strabag-Aktien schlossen mit einem Minus von 4,5 Prozent./mik/sto/APA/mis