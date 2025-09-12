DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.054 +1,2%Nas22.020 +0,6%Bitcoin97.596 +0,2%Euro1,1739 +0,3%Öl66,34 -1,9%Gold3.635 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
JETZT LIVE mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow JETZT LIVE mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow
US-Präsident erhöht den Druck: Donald Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien US-Präsident erhöht den Druck: Donald Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: Moderate Gewinne nach EZB-Zinsentscheidung

11.09.25 17:59 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit moderaten Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 0,34 Prozent auf 4.645,10 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es überwiegend nach oben.

Wer­bung

Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ den für Sparer und Banken relevanten Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent und lieferte damit kaum sichtbare Impulse in den Handel.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einem ausgewogeneren Wachstumsausblick. Ökonomen erwarten zunächst auch keine weiteren Leitzinssenkungen. In den USA wurden die Zinssenkungsspekulationen am Donnerstag hingegen von enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten gestärkt. Die Fed wird in der kommenden Woche über die US-Zinsen entscheiden und diese wohl senken.

Der Flughafen Wien präsentierte am Donnerstag Verkehrsergebnisse für den August. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe wurden im abgelaufenen Monat 4.606.219 Passagiere und damit 3,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum abgefertigt. Die Airport-Aktie zeigte zum Sitzungsende keine Kursveränderung.

Wer­bung

Im Technologiebereich gewannen AT&S 0,8 Prozent an Wert. Für die schwergewichteten Banken ging es mehrheitlich nach oben. BAWAG steigerten sich um 0,4 Prozent und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verteuerten sich um 1,2 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group (Erste Group Bank) mussten hingegen ein Minus von 1,0 Prozent verbuchen.

Die Papiere von SBO fielen um 0,2 Prozent auf 26,10 Euro. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihren fairen Wert für die Titel des Ölfeldausrüsters nach den jüngsten Halbjahreszahlen von 47,3 auf 43,8 Euro gesenkt. Das "Kaufen"-Votum ist gleichzeitig bestätigt worden, wurde am Vorabend publik.

Merklich nach oben ging es für die Anteilsscheine von Versicherungs- und Immobilienkonzernen. Die Vienna Insurance-Papiere zogen 2,8 Prozent hoch und UNIQA gewannen 1,5 Prozent. CA Immo bauten ein Plus von 1,9 Prozent und CPI Europe legten 0,8 Prozent zu./ste/lof/APA/mis