Aktien Wien Schluss: Nahezu unverändert

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nahezu unverändert geschlossen. Der ATX verbuchte ein Minus von 0,01 Prozent auf 3225,83 Punkte. Über den gesamten Tag blieben die Bewegungen der europäischen Leitbörsen und beim ATX in engen Bahnen. International standen vor allem die US-Erzeugerpreise im Fokus, lieferten aber nur wenige Handelsimpulse.

Der Preisauftrieb auf Herstellerebene hat sich im März in den USA stärker als erwartet abgeschwächt und könnte auf eine nachlassende Inflationsentwicklung in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeuten. Dadurch könnte auch der Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve zurückgehen, die Zinsen weiter anzuheben. Die Zinssorgen sind bereits am Vortag nach den US-Inflationszahlen laut Helaba-Analysten per saldo nicht größer geworden, was ebenfalls international für Unterstützung sorgte.

In Wien war das Meldungsaufkommen sehr übersichtlich. Die schwergewichteten Banken zeigten keine klare Richtung. Die Aktien von BAWAG verbilligten sich um 0,6 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group (Erste Group Bank) konnten hingegen ein Plus von 0,6 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) schlossen mit plus 0,1 Prozent wenig verändert.

Unter den weiteren Schwergewichten sanken OMV-Anteilsscheine um 0,3 Prozent. voestalpine kletterten hingegen um 2,1 Prozent. Verbund-Anteilsscheine büßten 1,6 Prozent ein.

Die Aktie des Flughafen Wiens sank nach veröffentlichten Verkehrsergebnissen um 0,3 Prozent. Die Passagierzahlen am Flughafen Wien sind im März weiterhin unter dem Niveau von vor der Pandemie geblieben. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zahlen aber kräftig gestiegen.

Wienerberger (Wienerberger) gewannen 0,4 Prozent auf 26,08 Euro. Die Experten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des weltgrößten Ziegelherstellers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 35,00 Euro wurde unverändert belassen.

Andritz (Andritz) gaben 0,3 Prozent auf 58,80 Euro ab. Auch hier gab es eine Analysteneinstufung. Die Baader Bank hat sowohl das "Buy"-Votum als auch das Kursziel von 75 Euro bestätigt./ste/spa/APA/jha