Aktien Wien Schluss: Stabilisierung nach EZB-Zinsentscheid

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag etwas schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 9,45 Punkte oder 0,31 Prozent auf 3032,28 Einheiten. Nachdem die EZB-Zinsenscheidung am Donnerstag noch vor Bewegung an den Märkten gesorgte hatte, stabilisierten sich Europas Börsen am Freitag wieder. Auch die am Nachmittag gemeldeten US-Wirtschaftsdaten wirkten sich nicht nachhaltig aus. Nachrichten zu österreichischen Unternehmen gab es zum Wochenschluss ebenfalls kaum.

Stark gesucht waren am Freitag Lenzing und gewannen bei gutem Volumen 1,21 Prozent auf 92,00 Euro. Der Faserhersteller hat den Ausbau seines Zellstoffwerks am gleichnamigen Standort in Oberösterreich abgeschlossen. Die Modernisierung kostete das Unternehmen rund 60 Millionen Euro und bringt 20.000 Tonnen mehr Produktionskapazität.

Größere Nachfrage gab es auch in Telekom Austria, die Aktien gewannen 1,36 Prozent auf 6,72 Euro. Die größten Gewinner im prime market waren bei allerdings moderaten Umsätzen Rosenbauer mit einem Plus von 3,32 Prozent auf 43,60 Euro.

Die größten Verlierer waren Marinomed mit einem Minus von 3,02 Prozent auf 96,50 Euro. Größere Abgaben gab es in Voestalpine. Die Aktie des Stahlkonzerns fiel bei höheren Umsätzen um 1,72 Prozent auf 24,50 Euro./mik/ste/APA/nas