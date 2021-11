Aktien Wien Schluss: Starke Bankwerte ziehen ATX nach oben

Indizes in diesem Artikel ATX 3.881,9

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag deutlich fester beendet. Der Leitindex ATX konnte 0,95 Prozent auf 3881,93 Punkte zulegen. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,93 Prozent auf 1952,82 Zähler. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich zum Wochenausklang freundlich. Positive Impulse lieferte auch der US-Arbeitsmarktbericht. Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober deutlicher als erwartet aufgehellt.

In Wien waren es vor allem starke Aufschläge beim Schwergewicht Erste Group (Erste Group Bank), die den Leitindex nach oben zogen. Die Titel gingen um 5,01 Prozent fester aus dem Handel. Die spanische Großbank Caixa hat ihren gesamten Anteil von fast zehn Prozent an der österreichischen Erste Group für 1,5 Milliarden Euro verkauft, wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Mit dem Caixa-Ausstieg dürfte das Syndikat der österreichischen Kernaktionäre rund um die Erste Stiftung, die Sparkassengruppe und die Wiener Städtische die Sperrminorität am führenden Finanzinstitut des Landes verloren haben.

Im Sog des Branchenkollegen ging es auch für Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) (plus 3,73 Prozent), Addiko Bank (plus 4,48 Prozent) und BAWAG (plus 0,81 Prozent) nach oben. Im Branchenvergleich zeigten sich auch Versicherer stark gesucht. Vienna Insurance Group (Vienna Insurance) kletterten um 2,32 Prozent nach oben, UNIQA befestigten sich um 1,82 Prozent. Abwärts ging es für Versorger: Verbund büßten 3,55 Prozent ein, EVN beendeten den Handel um 1,98 Prozent tiefer.

Andritz (Andritz) rutschten nach der Vorlage von Zahlen an das unterste Ende des Kurszettels. Der Anlagenbauer hat in den ersten neun Monaten Umsatzeinbußen erzielt, aber mehr Gewinn gemacht. Laut den Experten der Erste Group habe es keine größeren Überraschungen gegeben, die Profitabilität sei stark - stärker als erwartet. Die Aktien schlossen mit Abgaben von 7,81 Prozent.

AMAG büßten 0,75 Prozent auf 39,50 Euro ein. Raiffeisen Research hat sowohl die Anlageempfehlung "Hold" für die Titel des Aluminiumkonzerns als auch das Kursziel von 41,0 Euro bestätigt./kat/ste/APA/jha