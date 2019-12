Aktien Wien Schluss: US-Daten stützen, insgesamt ruhiger Handel

indizes in diesem Artikel ATX 3.210,3

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der ATX stieg um 5,66 Punkte oder 0,18 Prozent auf 3210,27 Einheiten. Gestützt wurden die Märkte am Nachmittag von gut ausgefallenen US-Daten. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember etwas stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 2,5 Punkte auf revidierte 99,3 Zähler, wie die Universität laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Auch die ebenfalls gemeldeten Einkommen der Privathaushalte sind im November stärker als erwartet gestiegen.

Für Bewegung an den Börsen sorgte zeitweise auch der quartalsweise Verfallstermin an den Terminmärkten. Insgesamt verlief der Wochenausklang aber weitgehend ruhig. Viele Marktteilnehmer dürften sich langsam in die Feiertage verabschieden und vor dem Jahreswechsel nicht mehr aktiv sein.

Bei höherem Volumen gesucht waren am Freitag Andritz (plus 1,82 Prozent). Die größten Gewinner im Prime Market waren Rosenbauer (plus 4,17 Prozent), Do&Co (plus 3,57 Prozent) und Telekom Austria (plus 3,11 Prozent). Kapsch TrafficCom drehten nach deutlichen Verlusten im Späthandel ins Plus und schlossen 2,01 Prozent höher. Die Kapsch TrafficCom hat ein Großprojekt in den USA erhalten.

Die größten Verlierer im Prime Market waren Warimpex mit einem Minus von 2,45 Prozent. Bei höherem Volumen schwach zeigten sich Verbund (minus 1,74 Prozent)./mik/ste/APA/nas