Aktien Wien Schluss: Verluste zum Wochenbeginn

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,80 Prozent auf 3618,04 Punkte. Auch das europäische Umfeld startete mit Abschlägen in die Handelswoche.

Marktteilnehmer berichteten allerdings von einem ruhigen Geschäft. Handelsumsätze und Meldungslage wurden als "sommerlich dünn" beschrieben. Belastend wirkte erneut die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Zudem waren in China Konjunkturdaten zum Einzelhandel und zur Lage der Industrie schwächer ausgefallen als erwartet.

Am Nachmittag rückten aktuelle US-Daten in den Blick der Investoren: Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich im August überraschend stark eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel im Vergleich zum Vormonat um 24,7 Punkte auf 18,3 Punkte. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang auf im Schnitt 28,5 Punkte gerechnet.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte Aktien aus dem Öl-Sektor unter den größeren Verlierern. Unter den österreichischen Branchenvertretern verbuchten OMV ein Minus von 1,18 Prozent, und Schoeller-Bleckmann rutschten um 2,38 Prozent ab.

Tiefer schlossen auch Palfinger mit einem Abschlag in Höhe von 2,59 Prozent. Für voestalpine ging es um 1,49 Prozent abwärts, AT&S gaben um 1,41 Prozent nach.

Hingegen konnten sich Polytec mit plus 1,96 Prozent etwas von den jüngsten Kurseinbußen erholen. Semperit gewannen um 1,21 Prozent und ZUMTOBEL legten um 2,25 Prozent zu.

Wienerberger (Wienerberger) schlossen um 0,68 Prozent leichter bei 35,00 Euro. Die Analysten von HSBC haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Ziegelherstellers von 45 auf 47 Euro leicht angehoben. Gleichzeitig bestätigte die HSBC die Kaufempfehlung "Buy"./ger/pma/APA/stw