Aktien Zürich in Seitwärtsdrift - Nur kleine Kursbewegungen

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Freitag sehr ruhig zugegangen. In der Breite ging es seitwärts, die Zahl der Gewinner und der Verlierer hielt sich in etwa die Waage und zumindest im Leitindex SMI gingen die Kursbewegungen bei den Einzeltiteln nicht über 0,8 Prozent hinaus.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 12.184 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 9 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Swisscom und Richemont. Umgesetzt wurden 11,56 (Donnerstag: 14,92) Millionen Aktien. Tagessieger waren ABB (+0,8%) vor Geberit (+0,7%), Tagesverlierer Swiss Life (-0,8%) - jeweils ohne neue Nachrichten.

Holcim verteuerten sich um 0,6 Prozent. Der Baustoffkonzern Holcim hat im dritten Quartal den operativen Gewinn kräftig gesteigert und sieht sich "auf gutem Weg", die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die geplante Börsennotierung des Nordamerikageschäfts in den USA verlaufe weiterhin nach Plan und werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein, teilte Holcim außerdem mit. Laut den Analysten von Citi fielen die Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen aus. Größere Änderungen der Konsensschätzungen dürften sie nicht nach sich ziehen.

Mit Nachrichten wartete auch Sika auf. Das Spezialchemieunternehmen verfehlte laut den Analysten von Jefferies mit seinem operativen Ergebnis die Markterwartung knapp, während der Umsatz erwartungsgemäß ausgefallen sei. Am Aktienmarkt wurden die Zahlen mit einem Minus von 0,4 Prozent quittiert.

October 25, 2024 11:46 ET (15:46 GMT)