Aktien Zürich Schluss: Corona-Sorgen halten SMI unter 10 000 Punkten

ZÜRICH (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Montag am Schluss klar tiefer beendet, hielt sich aber deutlich besser als andere wichtige europäische Märkte. Schlimmeres verhindern konnten die defensiven Schwergewichte. Mit Blick auf den Dax (DAX 30), der um 3,7 Prozent fiel, stellten Marktbeobachter bereits die Frage, ob aus der heutigen Korrektur ein größerer Crash resultieren werde. Zu diversen politischen Fragezeichen auf der anderen Seite des Atlantiks wie den am Dienstag nächster Woche anstehenden US-Präsidentschaftswahlen und dem weiteren Corona-Konjunkturpaket gesellen sich in der alten Welt zusehends Sorgen um das mittlerweile nahezu unkontrolliert grassierende Coronavirus, kommentierte ein Analyst.

Die Investoren fürchten sich in Europa vor einem zweiten Lockdown. Im Sommer noch undenkbar, werde dies nun zum wahrscheinlichen Szenario, so der Marktbeobachter. Die lange Sorgenliste der Marktakteure bleibe also weiterhin bestehen, "sodass sich die dunklen Wolken am Börsenhimmel womöglich vorerst nicht verziehen werden". Dass die Stimmung etwas nervös ist, ließ sich auch am Angstbarometer der Börse - dem SMI Volatilitätsindex - ablesen, der am Montag um sechs Prozent stieg.

Der SMI schloss 0,38 Prozent tiefer bei 9985,62 Punkten, wobei die psychologisch wichtige Marke von 10 000 Punkten zeitweise auch überschritten wurde. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte umfasst, verlor 0,89 Prozent auf 1539,92 und der umfassende SPI 0,57 Prozent auf 12 436,17 Zähler. Bis auf drei gaben alle 30 SLI-Werte nach.

Deutlich schwächer schlossen am Schluss Temenos (minus 5,5 Prozent). Dabei sei es mehr der seit längerem bestehende Abwärtstrend, der sich fortsetze, als die Gewinnwarnung des deutschen Softwarehauses SAP (SAP SE), die dem Genfer Bankensoftware-Spezialisten zu schaffen mache, hieß es unter Händlern. "Temenos leidet schon seit Juli unter einer ausgeprägten Schwäche", so die Aussage. Nach Geschäftszahlen und einem eingetrübten mittelfristigen Ausblick verbuchten SAP die höchsten Kursverluste seit Jahrzehnten. Die Corona-Pandemie hat Europas grössten Softwarehersteller stärker im Griff als gedacht.

Die Lockdown-Sorgen machten hierzulande derweil besonders zyklischen Werten zu schaffen. Unter Druck standen die Aktien von LafargeHolcim (minus 3,4 Prozent) oder der Temporärfirma Adecco (Adecco SA) (minus 2,9 Prozent). Trüb eingeschätzte Branchenaussichten belasteten zudem Swatch (Swatch (I)) (minus 2,5 Prozent) und Richemont (minus 2,2 Prozent). Gemäß einer Umfrage ist für den Sektor noch kein Ende der Krise in Sicht. Zudem bremsten die Angst vor Lockdowns und Reiserestriktionen die Erholung.

Von den Versicherungen standen Swiss Re (minus 2,2 Prozent) und Swiss Life (minus 2,0 Prozent) oben auf den Verkaufszetteln. Bei den Banken waren Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) (minus 1,8 Prozent) schwach, UBS (minus 0,6 Prozent) hielten sich besser. Die Credit Suisse wird am kommenden Donnerstag ihr Quartalsergebnis präsentieren.

Bei Roche (plus 0,8 Prozent) und Nestlé (plus 0,2 Prozent) war von Händlern hingegen von "Safe-Haven-Käufen" zu hören, was den SMI stützte. Auch die defensiven Swisscom (plus 0,3 Prozent) gehörten zu den wenigen Gewinnern./ys/cf/AWP/fba