Aktien Zürich Schluss: SMI mehr oder weniger stabil - Defensiv-Titel bremsen

ZÜRICH (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Denn der Leitindex SMI wurde von den schwachen defensiven Schwergewichten gehemmt, obwohl die Geldpolitik , die den ganzen Tag über im Zentrum des Interesses stand, eigentlich für gute Stimmung sorgte. So legten denn auch der gekappte SLI und der breite SPI zu. Und auch an ausländischen Handelsplätzen ging es nach oben: Der Dax (DAX 40) oder der englische FTSE100 (FTSE 100) etwa schlossen ebenfalls deutlich höher.

Die US-Notenbank Fed sorgte trotz Zinserhöhung für steigende Kurse. Das Fed hob den Leitzins nur um 25 und nicht mehr um 50 Basispunkte an. Zudem interpretierten die Marktteilnehmer die Worte von Fed-Chef Jerome Powell weniger falkenhaft als zuletzt. Außerdem signalisierten US-Konjunkturdaten einen abnehmenden Lohnauftrieb. Und auch die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte den Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte. Die EZB stellte zudem zwar weitere 0,50 Prozentpunkte im März in Aussicht - und EZB-Chefin Christine Lagarde machte klar, dass die Zinsen trotz konjunktureller Risiken stärker steigen würden als bisher eingepreist werde.

Bei Händlern hieß es aber, dass die Märkte der EZB ihre Entschlossenheit nicht abnehmen. Daher werde auf ein Ende der Zinserhöhungen spekuliert. Sowohl die Aktien- als auch die Bondmärkte reagierten mit steigenden Kursen. Nun blickten die Anleger wieder stärker auf Unternehmensergebnisse aus dem In- und Ausland. Und dabei wohl vor allem in die Vereinigte Staaten, wo am Donnerstag nachbörslich die Techriesen Apple, Amazon und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) ihre Bücher öffnen.

Der SMI schloss nach einem Tageshoch auf 11 280 Punkten um 0,11 Prozent niedriger bei 11 188,42 Punkten. Der breite SPI legte 0,32 Prozent auf 14 467,69 Zähler zu. Der SLI, bei dem die größten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, gewann mit 1,39 Prozent auf 1787,48 Zähler gar deutlich mehr. Von den 30 Titeln des SLI rückten 24 vor und sechs gaben nach.

Den stärksten Abschlag bei den Bluechips verbuchten ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) (-2,8 Prozent). Zwar beurteilten Analysten den Abschluss als "insgesamt solide". Doch habe sich die Auftragsdynamik zum Jahresende hin abgeschwächt und verschiedene Sondereffekte verzerrten das Bild, hieß es weiter. Daher seien die Jahreszahlen nach dem satten Kursplus im laufenden Jahr als Anlass für Gewinnmitnahmen genommen worden.

Dahinter folgten Zurich (Zurich Insurance) (-2,8 Prozent) und die Pharmariesen Novartis (-2,4 Prozent) und Roche (-2,0 Prozent). Roche stellt sich anlässlich der Bilanzvorlage 2022 und nach dem Corona-Boom in den letzten Jahren auf einen Schrumpfkurs ein. Die Titel von Rivale Novartis, der am Vortag über 2022 berichtet hatte, litten unter Anschlussverkäufen.

Der Lebensmittelriese Nestle (Nestlé), der schwerste SMI-Titel, büßte 1,1 Prozent ein. Diese drei Schwergewichte waren es, die den SMI im Minus hielten. Defensive Werte hätten derzeit gegenüber Wachstums- und Finanzwerten einfach das Nachsehen, meinte ein Händler.

Bei den Finanzwerten honorierten die Anleger den Jahresbericht von Julius Bär (+3,3 Prozent). Der Vermögensverwalter verzeichnete in einem von rückläufigen Märkten geprägten Jahr ein laut Analysten "solides" Ergebnis. Gesucht waren zudem die Banken UBS (+1,4 Prozent) und CS (Credit Suisse (CS)) (+4,5 Prozent).

Zu einem wahren Kursfeuerwerk kam es bei den Wachstums- und Technologiewerten, bei denen es wegen der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen beidseits des Atlantiks zu einem "Short Squeeze" gekommen sei, sagte ein Händler.

Starke Gewinne verzeichneten Partners Group (+9,2 Prozent). Aber auch AMS Osram (ams) (+7,1 Prozent), VAT (+6,9 Prozent), Temenos (+5,4 Prozent), Lonza (+4,9 Prozent), Geberit (+5,3 Prozent), Sika (+5,9 Prozent), Kühne + Nagel (+7,8 Prozent) und Sonova (+5,5 Prozent) fielen mit starken Avancen auf. Diese Papiere standen 2022 allerdings massiv unter Druck. Zusätzlicher Rückenwind kam von den günstigeren Zinssausichten und dem Rally an der Nasdaq.

Straumann sprangen sogar um 12 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf starke Zahlen des US-Mitbewerbers Align Technology. Im breiten Markt schossen die Valoren der Onlineapotheke Zur Rose um 17 Prozent nach oben. Hier sorgten einmal mehr Hoffnungen auf die baldige Einführung des E-Rezeptes für Aufwind./pre/tv/AWP/zb