Aktienanalyse

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Novo Nordisk-Aktie unter die Lupe genommen.

32 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Novo Nordisk veröffentlicht.

Wer­bung Wer­bung

11 Experten stufen die Novo Nordisk-Aktie als Kauf ein, 20 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 336,75 DKK. Dies kommt einem Abschlag von 64,60 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 401,35 DKK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 270,00 DKK -32,73 27.02.2026 Goldman Sachs Group Inc. 400,00 DKK -0,34 24.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 250,00 DKK -37,71 24.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 250,00 DKK -37,71 24.02.2026 Barclays Capital 270,00 DKK -32,73 24.02.2026 Deutsche Bank AG 275,00 DKK -31,48 23.02.2026 Barclays Capital 340,00 DKK -15,29 23.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 DKK -12,79 23.02.2026 Jefferies & Company Inc. 275,00 DKK -31,48 23.02.2026 Barclays Capital 340,00 DKK -15,29 23.02.2026 UBS AG 332,00 DKK -17,28 23.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 DKK -12,79 23.02.2026 Goldman Sachs Group Inc. 400,00 DKK -0,34 23.02.2026 Barclays Capital 340,00 DKK -15,29 19.02.2026 Barclays Capital 340,00 DKK -15,29 18.02.2026 Barclays Capital 340,00 DKK -15,29 17.02.2026 Barclays Capital 340,00 DKK -15,29 13.02.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 360,00 DKK -10,30 12.02.2026 Jefferies & Company Inc. 275,00 DKK -31,48 12.02.2026 Deutsche Bank AG 400,00 DKK -0,34 11.02.2026 Barclays Capital 360,00 DKK -10,30 10.02.2026 Barclays Capital 360,00 DKK -10,30 09.02.2026 UBS AG 332,00 DKK -17,28 06.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 DKK -12,79 06.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 DKK -12,79 06.02.2026 Deutsche Bank AG 475,00 DKK 18,35 05.02.2026 UBS AG 332,00 DKK -17,28 05.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 DKK -12,79 04.02.2026 Jefferies & Company Inc. 270,00 DKK -32,73 03.02.2026 Barclays Capital 360,00 DKK -10,30 03.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 DKK -12,79 02.02.2026 UBS AG 390,00 DKK -2,83 02.02.2026

Redaktion finanzen.net