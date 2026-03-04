Analysten sehen für Novo Nordisk-Aktie Luft nach oben
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Novo Nordisk-Aktie unter die Lupe genommen.
32 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Novo Nordisk veröffentlicht.
11 Experten stufen die Novo Nordisk-Aktie als Kauf ein, 20 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 336,75 DKK. Dies kommt einem Abschlag von 64,60 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 401,35 DKK gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|270,00 DKK
|-32,73
|27.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|400,00 DKK
|-0,34
|24.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-37,71
|24.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-37,71
|24.02.2026
|Barclays Capital
|270,00 DKK
|-32,73
|24.02.2026
|Deutsche Bank AG
|275,00 DKK
|-31,48
|23.02.2026
|Barclays Capital
|340,00 DKK
|-15,29
|23.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 DKK
|-12,79
|23.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|275,00 DKK
|-31,48
|23.02.2026
|Barclays Capital
|340,00 DKK
|-15,29
|23.02.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|-17,28
|23.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 DKK
|-12,79
|23.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|400,00 DKK
|-0,34
|23.02.2026
|Barclays Capital
|340,00 DKK
|-15,29
|19.02.2026
|Barclays Capital
|340,00 DKK
|-15,29
|18.02.2026
|Barclays Capital
|340,00 DKK
|-15,29
|17.02.2026
|Barclays Capital
|340,00 DKK
|-15,29
|13.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|360,00 DKK
|-10,30
|12.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|275,00 DKK
|-31,48
|12.02.2026
|Deutsche Bank AG
|400,00 DKK
|-0,34
|11.02.2026
|Barclays Capital
|360,00 DKK
|-10,30
|10.02.2026
|Barclays Capital
|360,00 DKK
|-10,30
|09.02.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|-17,28
|06.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 DKK
|-12,79
|06.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 DKK
|-12,79
|06.02.2026
|Deutsche Bank AG
|475,00 DKK
|18,35
|05.02.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|-17,28
|05.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 DKK
|-12,79
|04.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|270,00 DKK
|-32,73
|03.02.2026
|Barclays Capital
|360,00 DKK
|-10,30
|03.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 DKK
|-12,79
|02.02.2026
|UBS AG
|390,00 DKK
|-2,83
|02.02.2026
Redaktion finanzen.net
