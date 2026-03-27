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Trading-Blog Roland Jegen

Aktienanalysen der Woche: Alibaba, PDD & Shell

28.03.26 17:00 Uhr

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Aktienanalysen der Woche: Alibaba, PDD & Shell | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
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PDD Holdings (spons. ADRs)
87,00 EUR -2,20 EUR -2,47%
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
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Aktienanalysen der Woche: Alibaba, PDD & Shell


Spannende interaktive Formate für Trader & Anleger: 


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Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien


Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien



Die globalen Märkte stehen vor einem spannenden Umbruch – und drei Schwergewichte aus unterschiedlichen Branchen rücken dabei besonders in den Fokus: Alibaba, PDD Holdings und Shell. Während Alibaba mit einer ambitionierten KI-Offensive den nächsten Wachstumsschub anpeilt, kämpft PDD mit den Schattenseiten seines rasanten Erfolgs rund um Temu. Gleichzeitig stellt sich bei Shell die zentrale Frage, wie krisenfest die attraktive Dividende in einem geopolitisch angespannten Umfeld wirklich ist. Drei Unternehmen, drei Strategien – und jede Menge Stoff für Anleger, die nach den nächsten Chancen suchen.


In unseren aktuellen Analysen beleuchten wir, ob Alibaba mit künstlicher Intelligenz zum Comeback ansetzen kann, ob Temu für PDD eher Wachstumstreiber oder Risiko ist und wie stabil Shells Geschäftsmodell im Spannungsfeld von Energiepreisen und Transformation bleibt. Dabei werfen wir nicht nur einen Blick auf Zahlen und Trends, sondern auch auf Bewertung, Zukunftsperspektiven und das Chartbild der Aktien. Welche dieser Aktien bietet 2026 das größte Potenzial – und wo lauern die größten Risiken? Genau das klären wir jetzt.


Alibaba (BABA):


Alibaba Aktienanalyse



PDD Holdings (PDD):


PDD Aktienanalyse



Shell (SHEL):


Shell Aktienanalyse



Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

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Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

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