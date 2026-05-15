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Trading-Blog Roland Jegen

Aktienanalysen der Woche: D-Wave Quantum, Palantir & Cisco Systems

16.05.26 17:00 Uhr

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Aktienanalysen der Woche: D-Wave Quantum, Palantir & Cisco Systems | finanzen.net
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Aktienanalysen der Woche: D-Wave Quantum, Palantir & Cisco Systems


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Quantencomputing, künstliche Intelligenz und KI-Infrastruktur gehören derzeit zu den spannendsten Themen an der Börse – doch die drei Aktien D-Wave Quantum, Palantir und Cisco zeigen sehr unterschiedliche Facetten dieses Trends. Während D-Wave als hochspekulativer Quantencomputing-Pionier mit Rekord-Bookings Hoffnungen auf den nächsten großen Technologiesprung weckt, steht Palantir bereits mitten im KI-Boom und profitiert von der steigenden Nachfrage nach datengetriebenen Entscheidungsplattformen. Cisco wiederum bringt eine andere Perspektive ins Spiel: Der etablierte Netzwerkriese will mit KI-Aufträgen, NVIDIA-Partnerschaft und Rechenzentrumsinfrastruktur vom Ausbau der nächsten Technologiewelle profitieren.


Für Anleger entsteht damit ein spannender Vergleich zwischen Zukunftsfantasie, Wachstumsstory und etablierter Infrastruktur. D-Wave bietet enormes Potenzial, kämpft aber noch mit schwachen Umsätzen und hohen Verlusten. Palantir überzeugt mit starken Zahlen und einer klaren KI-Positionierung, doch nach der kräftigen Rally stellt sich die Frage nach einer möglichen Überhitzung. Cisco wirkt im Vergleich defensiver, könnte aber gerade durch den KI-Infrastrukturboom und neue Rekordhochs wieder stärker als Technologiewert wahrgenommen werden.


In unseren aktuellen Analysen werfen wir deshalb einen genaueren Blick auf Chancen, Risiken und Bewertungen dieser drei Aktien. Bei D-Wave steht die Frage im Mittelpunkt, ob Rekord-Bookings bereits ein belastbares Wachstumssignal sind oder vor allem Hoffnung widerspiegeln. Bei Palantir geht es darum, ob der KI-Boom weiteres Kurspotenzial rechtfertigt oder die Bewertung zu ambitioniert geworden ist. Und bei Cisco prüfen wir, ob KI-Aufträge, NVIDIA-Kooperation und starke Quartalszahlen den Beginn einer nachhaltigen Neubewertung markieren könnten.


D-Wave Quantum (QBTS):


D-Wave Quantum Aktienanalyse



Palantir (PLTR):


Palantir Aktienanalyse



Cisco Systems (CSCO):


Cisco Systems Aktienanalyse




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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

In eigener Sache

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