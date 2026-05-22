Trading-Blog Roland Jegen

Aktienanalysen der Woche: NVIDIA, Rigetti & Siemens Energy





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Drei völlig unterschiedliche Aktien, aber ein gemeinsames Thema: Zukunftsfantasie trifft auf hohe Erwartungen. NVIDIA steht weiterhin im Zentrum des globalen KI-Booms und liefert Rekordzahlen, doch nach der massiven Rallye stellt sich die Frage, ob die Bewertung noch Luft nach oben lässt. Rigetti wiederum entfacht neue Spekulationen rund um Quantencomputing – ein Markt mit enormem Potenzial, aber auch hohen Risiken und viel Hype.





Auch Siemens Energy profitiert von einem strukturellen Megatrend: Der steigende Strombedarf durch KI, Rechenzentren und den weltweiten Netzausbau macht das Unternehmen für Anleger wieder deutlich attraktiver. Nach den Problemen bei Siemens Gamesa hat sich die Stimmung spürbar gedreht, unterstützt durch bessere Zahlen, einen starken Auftragseingang und einen optimistischeren Ausblick. Gleichzeitig bleibt auch hier die Frage, wie viel Zukunft bereits im Kurs steckt.





In unseren aktuellen Aktienanalysen schauen wir deshalb genauer hin: Ist NVIDIA trotz Rekordzahlen noch kaufenswert? Steht Rigetti wirklich am Anfang einer größeren Quantum-Rallye oder sehen wir nur den nächsten spekulativen Hype? Und kann Siemens Energy die starke Kursentwicklung mit weiterem Wachstum untermauern? Drei Aktien, drei große Zukunftsthemen – und drei Analysen, die zeigen, wo Chancen, Risiken und mögliche Wendepunkte liegen.





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NVIDIA (NVDA):





NVIDIA Aktienanalyse













Rigetti (RGTI):





Rigetti Aktienanalyse









Siemens Energy (ENR):





Siemens Energy Aktienanalyse









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