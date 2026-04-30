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Aktienanalysen

So schätzen Analysten die Lufthansa-Aktie ein

02.05.26 10:52 Uhr
So schätzen Analysten die Lufthansa-Aktie ein | finanzen.net

Was Experten für die Lufthansa-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,32 EUR 0,17 EUR 2,41%
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Im April 2026 haben 6 Experten die Lufthansa-Aktie analysiert.

6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Lufthansa mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 7,767 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Anstieg von 0,44 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 7,330 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research7,90 EUR7,7827.04.2026
DZ BANK--23.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.04.2026
Bernstein Research7,90 EUR7,7821.04.2026
Bernstein Research7,90 EUR7,7820.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--17.04.2026
JP Morgan Chase & Co.7,50 EUR2,3215.04.2026
Bernstein Research7,90 EUR7,7813.04.2026
RBC Capital Markets7,50 EUR2,3201.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images

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23.04.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
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27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
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06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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