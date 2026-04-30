So schätzen Analysten die Lufthansa-Aktie ein
Was Experten für die Lufthansa-Aktie in Aussicht stellen.
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Im April 2026 haben 6 Experten die Lufthansa-Aktie analysiert.
6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Lufthansa mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 7,767 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Anstieg von 0,44 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 7,330 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|7,90 EUR
|7,78
|27.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.04.2026
|Bernstein Research
|7,90 EUR
|7,78
|21.04.2026
|Bernstein Research
|7,90 EUR
|7,78
|20.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|17.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|7,50 EUR
|2,32
|15.04.2026
|Bernstein Research
|7,90 EUR
|7,78
|13.04.2026
|RBC Capital Markets
|7,50 EUR
|2,32
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images