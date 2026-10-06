Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie

Aktienbewertung

06.10.26 16:14 Uhr

Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi hat eine umfassende Analyse des Rheinmetall-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1800 Euro belassen. Die Quartalszahlen am 5. November dürften abermals ein mehr als 40-prozentiges Umsatzwachstum belegen und zeigen, dass der Rüstungskonzern auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen sei, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auftragsseitig dürfte das Schlussquartal eine wichtige Rolle spielen. Der wichtigste Kurstreiber bleibe das Panzer-Großprojekt "Arminius" der Bundeswehr , welches Anfang Dezember die Zustimmung des Haushaltsausschusses erhalten sollte.

Werbung

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 3,15 Prozent schwächer bei 949,30 Euro. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 38,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.