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Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW - Aktie in Grün

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW - Aktie in Grün

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der BMW-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
54.34 EUR -0.22 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Geringere Absatzmengen, ungünstige Wechselkursentwicklungen, höhere Rohstoffkosten und gestiegene Abschreibungen dürften das Ergebnis belastet haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine einmalige Entschädigungszahlung von Lieferanten in Höhe von rund 350 Millionen Euro sollte die Rentabilität stützen.

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Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:47 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 54,56 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 30,13 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 307.275 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 38,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:01 BMW Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 BMW Neutral UBS AG
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.

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