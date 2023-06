Lucid-Aktie vorbörslich an der NASDAQ gefragt: Saudi-Fonds stockt erneut Beteiligung auf

Aktienemission

Saudi-Arabiens Investmentfonds hat erneut Aktien des angeschlagenen US-Elektroautobauers Lucid erworben.

• Saudi Public Investment Fund (PIF) kauft sich weiter bei Lucid ein

• 1,8 Milliarden Dollar-Finanzspritze

• Lucid-Aktie reagiert

Wie aus einer Pflichtmitteilung von Lucid hervorgeht, hat der Saudi Public Investment Fund (PIF) im Rahmen einer Privatplatzierung von Stammaktien 265.693.703 Lucid-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 6,83 US-Dollar pro Aktie erworben. Es handelt sich dabei um einen Kauf im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar, der fast 15 Prozent der gesamten ausstehenden Aktien vor der Emission ausmacht.

Saudis haben Lucid schon einmal unterstützt

Es ist nicht das erste Mal, dass der Investmentfonds Saudi-Arabiens eine Finanzspritze an Lucid überweist. Bereits Anfang Juni hatte der Fonds, der zum damaligen Zeitpunkt 60 Prozent an Lucid hielt, einen Großteil einer Aktienemission im Wert von drei Milliarden US-Dollar übernommen. Zwei Drittel des Geldes aus der Emission kamen aus Saudi-Arabien. Ebenfalls im Rahmen einer Privatplatzierung wurden dabei 265,8 Millionen Lucid-Anteile im Gesamtwert von 1,8 Milliarden US-Dollar erworben.

Lucid-Aktie legt vorbörslich zu

Nachdem der Aktienkauf des Investmentfonds Anfang Juni noch mit einem deutlichen Abschlag bei der Lucid-Aktie bewertet wurde, kommt die neuerliche Finanzspritze von PIF am Markt deutlich besser an: Vorbörslich legt der Anteilsschein des an der NASDAQ notierten Unternehmens zeitweise 6,31 Prozent auf 5,90 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.net