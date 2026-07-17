Aktienhandel treibt Großbank BNP Paribas an

23.07.26 07:43 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat dank eines brummenden Aktienhandels im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 4,3 Milliarden Euro und damit ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Dies war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Erträge im Aktienhandel wuchsen im Jahresvergleich unerwartet stark um 43 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zu den großen US-Banken fiel der Zuwachs jedoch eher gering aus. Die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen gingen sogar leicht zurück.

Werbung

Der Aktienkurs der BNP Paribas legte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschluss an der Euronext leicht zu./stw/mis