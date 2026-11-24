Aktienpaket

Einer der beiden Großaktionäre des Wissenschaftsverlags Springer Nature hat sich von einem Aktienpaket getrennt.

So platzierte BC Partners beziehungsweise die von ihr beratene Gesellschaft Springer Science+Business Media Galileo Participation Papiere im Wert von rund 150 Millionen Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf Angebotsdokumente schrieb. Wegen einer hohen Nachfrage war die Platzierung laut Händlern aufgestockt worden. Der Schritt belastete die zuletzt gut gelaufene Aktie.

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Im frühen Handel gab das im SDAX gelistete Papier bis zu vier Prozent auf 21,35 Euro nach. Bis zum Mittag konnte die Springer Nature-Aktie das Minus aber eindämmen: Mit 21,90 Euro näherten sie sich kurz ihrem Vortagstief auf XETRA, reduzierten dann aber ihren Abschlag auf 1,79 Prozent. In der Vorwoche hatten die Aktien mit 23,55 Euro ein Hoch seit mehr als einem Jahr markiert, doch davon sind sie schon wieder etwas zurückgefallen. Vom Rekordtief im März waren die Titel bis Mitte November um 60 Prozent angezogen.

Das Angebot der Platzierung war laut Marktteilnehmern um ein Fünftel vergrößert worden. Zunächst war nämlich eigentlich von etwa 125 Millionen Euro beziehungsweise rund 5,5 Millionen Aktien die Rede gewesen, die in einem beschleunigten Verfahren veräußert würden. Laut einem Händler wurden 3,4 Prozent der Springer-Anteile für 21,10 Euro je Aktie verkauft.

Der Schritt dürfte im Zuge des geplanten Umbaus im Machtgefüge bei Springer Nature erfolgt sein. Im Juli hatte das Bundeskartellamt den Weg frei für eine Übernahme durch die Georg von Holtzbrinck Gmbh gemacht. Bis dahin hatte der Stuttgarter Medienverlag gemeinsam mit BC Partners Springer Nature kontrolliert, nachdem beide Muttergesellschaften bei der Gründung 2015 insbesondere ihre Aktivitäten im Bereich des akademischen Publizierens in englischer Sprache zusammengeführt hatten.

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Zuletzt hielt Springer Science+Business Media Galileo Participation noch knapp ein Drittel der Anteilsscheine von Springer Nature beziehungsweise knapp 63,9 Millionen Stück. Die Holtzbrinck Publishing Group kommt auf gut 50,6 Prozent der Anteile.

Springer Nature wurde im Oktober 2024 zu 22,50 Euro je Aktie an die Börse gebracht. In den ersten Wochen zog der Kurs bis auf etwas mehr als 28 Euro an. Danach ging es peu à peu bis auf 14,70 Euro im Frühjahr dieses Jahres nach unten. Nach der Erholung in den Monaten danach liegt der Kurs aktuell fast wieder auf dem Niveau des Ausgabepreises. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit mit fast 4,4 Milliarden Euro bewertet.

/mis

LONDON (dpa-AFX)