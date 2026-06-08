DAX24.616 -0,6%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -0,6%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.846 +0,3%Euro1,1553 +0,1%Öl93,21 -1,0%Gold4.344 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Nordex im Fokus
Top News
VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street? VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street?
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienplatzierung

OpenAI-Aktie kommt: Börsengang beantragt - Details bleiben geheim

09.06.26 07:14 Uhr
OpenAI-Aktie vor IPO: Börsengang beantragt - Details streng geheim | finanzen.net

Das Trio der erwarteten Mega-Börsengänge von Tech-Unternehmen ist komplett: Auch der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat nun eine Aktienplatzierung beantragt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Ähnlich wie beim Rivalen Anthropic bleiben Details des vertraulichen Antrags aber zunächst unter Verschluss. OpenAI betonte zudem, dass es bis zu dem Börsengang noch dauern könne. Denn es erleichtere einige geschäftliche Dinge, nicht an der Börse notiert zu sein.

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX dürfte dagegen bereits am kommenden Freitag an der Börse starten - und strebt dabei aus dem Stand eine Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar an (rund 1,56 Billionen Euro). Mit angestrebten Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar soll es der bisher größte Börsengang überhaupt werden. Mit einem Umsatz von weniger als 19 Milliarden Dollar und roten Zahlen im vergangenen Jahr wirkt die angepeilte Bewertung außergewöhnlich hoch. Doch SpaceX erklärt sie mit dem Versprechen zukünftiger Erfolge.

Anthropic schloss zuletzt eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 900 Milliarden Dollar ab, OpenAI lag bei der vergangenen Geldspritze etwas darunter. Die ChatGPT-Firma hat ambitionierte Pläne für Investitionen in Rechenzentren im Volumen von Hunderten Milliarden Dollar. Dabei könnten Einnahmen aus einem Börsengang helfen. Allerdings gibt es - wie auch bei anderen Firmen in der Branche - erhebliche Zweifel, ob die gewaltigen Ausgaben für KI-Infrastruktur am Ende zurückverdient werden können. Deswegen werden die KI-Börsengänge auch zu einem Test für die Bereitschaft der Anleger, in die Branche zu investieren.

/so/DP/zb

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JarTee / Shutterstock.com

Nachrichten zu SpaceX

DatumMeistgelesen