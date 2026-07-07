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Aktienplatzierung

Talanx-Aktie unter Druck: Großaktionär platziert überraschend 4,3 Millionen Papiere

Talanx-Aktie unter Druck: Großaktionär platziert überraschend 4,3 Millionen Papiere

Eine Aktienplatzierung des japanischen Versicherers Meiji Yasuda belastet die Talanx-Aktie - das 4,3 Millionen Aktien umfassende Paket wurde im beschleunigten Verfahren platziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
111.50 EUR -1.50 EUR -1.33 %
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Eine Aktienplatzierung durch einen großen Anteilseigner hat die Papiere des Versicherers Talanx am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Anteilsscheine zuletzt für 112,20 Euro den Besitzer, und damit für 3,1 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen, nachdem sie sich seit Anfang Juni deutlich erholt hatten.

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Der japanische Branchenkollege Meiji Yasuda Life bot 4,3 Millionen Aktien für 110,70 Euro bis Marktpreis, also dem Schlusskurs, an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente am Vorabend berichtet hatte. Ihren Daten zufolge hielten die Japaner einen Anteil von 1,68 Prozent an Talanx. Verkauft hat Meiji Yasuda Life die Talanx-Aktien in einem beschleunigten Verfahren dann laut einem Händler zu 110,70 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Talanx, Talanx

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DatumRatingAnalyst
18.05.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.05.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)