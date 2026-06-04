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Aktienprognosen

Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet-Aktie ein

05.06.26 14:07 Uhr
Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet-Aktie ein | finanzen.net

Die Bewertungen der Analysten für die Alphabet-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
318,45 EUR -2,45 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Einschätzung der Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.

15 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 429,32 USD beziffert, während der aktuelle Alphabet A (ex Google)-Kurs an der Börse NAS bei 380,34 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital405,00 USD6,4829.05.2026
UBS AG410,00 USD7,8022.05.2026
UBS AG410,00 USD7,8020.05.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD17,0020.05.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD17,0004.05.2026
JP Morgan Chase & Co.460,00 USD20,9404.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Fenixx666 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
29.05.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
22.05.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
20.05.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
20.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.05.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
20.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
20.05.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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