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Aktienprognosen

NVIDIA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

NVIDIA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

So haben Experten die NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
198.08 EUR 0.80 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 29 Experten ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.

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29 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 330,24 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 220,78 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--27.08.2026
UBS AG300,00 USD35,8827.08.2026
JP Morgan Chase & Co.320,00 USD44,9427.08.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD35,8827.08.2026
RBC Capital Markets330,00 USD49,4727.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.300,00 USD35,8827.08.2026
Bernstein Research400,00 USD81,1827.08.2026
RBC Capital Markets300,00 USD35,8820.08.2026
RBC Capital Markets300,00 USD35,8811.08.2026
UBS AG280,00 USD26,8210.08.2026
Bernstein Research315,00 USD42,6803.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

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NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

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