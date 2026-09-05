NVIDIA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Aktienprognosen

01.08.26 10:30 Uhr

So haben Experten die NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 330,24 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 220,78 USD beläuft.

Im abgelaufenen Monat haben 29 Experten ihre Einschätzung der NVIDIA -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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