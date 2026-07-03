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Aktienprognosen

Rheinmetall-Aktie im Blick: So haben Analysten ihre Einschätzungen für den Rüstungskonzern angepasst

Rheinmetall-Aktie im Blick: So haben Analysten ihre Einschätzungen für den Rüstungskonzern angepasst

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Rheinmetall-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1,093.40 EUR -10.00 EUR -0.91 %
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Im Juni 2026 haben 4 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.

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3 Analysten empfehlen die Rheinmetall-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.512,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 522,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 990,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research1.500,00 EUR51,4425.06.2026
DZ BANK--25.06.2026
Jefferies & Company Inc.1.300,00 EUR31,2525.06.2026
JP Morgan Chase & Co.1.500,00 EUR51,4424.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1.750,00 EUR76,6819.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
25.06.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
25.06.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK