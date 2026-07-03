Rheinmetall-Aktie im Blick: So haben Analysten ihre Einschätzungen für den Rüstungskonzern angepasst
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Rheinmetall-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
Im Juni 2026 haben 4 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.
3 Analysten empfehlen die Rheinmetall-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.512,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 522,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 990,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|1.500,00 EUR
|51,44
|25.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.300,00 EUR
|31,25
|25.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.500,00 EUR
|51,44
|24.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.750,00 EUR
|76,68
|19.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Rheinmetall Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK