Rheinmetall-Aktie im Blick: So haben Analysten ihre Einschätzungen für den Rüstungskonzern angepasst

Aktienprognosen

02.07.26 13:21 Uhr

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Rheinmetall-Aktie geworfen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.512,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 522,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 990,50 EUR.

3 Analysten empfehlen die Rheinmetall-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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