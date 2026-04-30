Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften
Die Bewertungen der Analysten für die Apple-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Apple-Aktie abgegeben.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 304,26 USD, was einem Anstieg von 32,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 271,35 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|287,00 USD
|5,77
|28.04.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|3,19
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|19,77
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|19,77
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|19,77
|21.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|294,91 USD
|8,68
|10.04.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|3,19
|07.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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