Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften

Aktienprognosen

Die Bewertungen der Analysten für die Apple-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Apple-Aktie abgegeben.

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5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 304,26 USD, was einem Anstieg von 32,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 271,35 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 287,00 USD 5,77 28.04.2026 UBS AG 280,00 USD 3,19 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 325,00 USD 19,77 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 325,00 USD 19,77 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 325,00 USD 19,77 21.04.2026 Jefferies & Company Inc. 294,91 USD 8,68 10.04.2026 UBS AG 280,00 USD 3,19 07.04.2026

Redaktion finanzen.net