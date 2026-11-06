Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
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Schindler Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Aktienrückkauf
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Die Schindler Holding AG hat ihr Rückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine abgeschlossen.
Im Zeitraum vom 6. November 2024 bis zum 5. November 2026 erwarb die Schindler Holding AG insgesamt 703 995 Namenaktien und 1 739 751 Partizipationsscheine in einem Gesamtwert von rund CHF 653 Mio. über separate Handelslinien an der SIX Swiss Exchange.
Soweit die erworbenen Namenaktien und Partizipationsscheine nicht bereits anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2026 vernichtet wurden, wird die Vernichtung voraussichtlich anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2027 beantragt werden.
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Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41414453060
|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2429664
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429664 06.11.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|19.02.13
|Schindler halten
|Vontobel Research
|25.10.12
|Schindler neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|23.10.12
|Schindler outperform
|Cheuvreux SA
|23.10.12
|Schindler buy
|Sarasin Research
|25.09.12
|Schindler hold
|Vontobel Research