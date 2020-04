Schnapshersteller Diageo streicht Prognose

Die Aktienrückkäufe seien für das Geschäftsjahr zudem auf Eis gelegt, teilte das Unternehmen mit. Der Kampf gegen das Corona-Virus trifft Diageo - schon dadurch, dass die meisten Bars und Restaurants geschlossen sind oder waren. In China nehme der Konsum "sehr langsam" wieder Fahrt auf, die Lokalitäten öffnen nach und nach wieder, hieß es. In den USA und Europa seien die meisten Lokale geschlossen. In diesen beiden Regionen seien zuletzt zwar mehr Spirituosen im Supermarkt gekauft worden - laut Diageo sei aber unklar, wie lange dieser Trend anhält.

